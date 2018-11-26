Меню
Общество
Россиянам доплатят за отдых на родине
Общество
26 ноября 11:24

В России количество ДТП с участием такси выросло на 35%. Виноваты низкие тарифы и переработки

В исследовании аналитического центра при правительстве говорится, что агрегаторы услуг такси диктуют низкие тарифы на перевозку, из-за чего водители вынуждены работать минимум по 12 часов в сутки

Фото: smenidetal.ru

В России с 2015 года число аварий с участием легковых такси выросло на 35%. В исследовании аналитического центра при правительстве говорится, что агрегаторы услуг такси диктуют низкие тарифы на перевозку, из-за чего водители вынуждены работать минимум по 12 часов в сутки.

Согласно исследованию о состоянии аварийности в таксомоторной отрасли, в период с 2015 по 2017 гг. количество дорожных аварий с участием такси выросло на 35% (с 2,1 тысячи до 2,9 тысячи). С начала 2018 года в стране зафиксировано 2,3 тысячи аварий с участием такси, сообщает «КоммерсантЪ».

Почти половина таких ДТП (47%) приходится на регионы Центрального ФО. При этом лидерами являются Москва и Московская область (на них приходится 37%).

Правительственные эксперты для снижения количества ДТП с таксистами предлагают обновить таксомоторный парк, ввести «черные списки» водителей, которые часто нарушают ПДД, и не допускать их к работе.

Одновременно с этим в исследовании отмечается, что поездки на такси все равно безопаснее поездок на личном транспорте. По данным страховщиков, процент вины таксиста в аварии не выше, чем у среднестатистического владельца легкового автомобиля, хотя пробег такси за год в несколько раз превышает пробег личного транспортного средства.

В свою очередь депутат Александр Старовойтов считает, что аварийность такси может быть намного больше, поскольку в данном исследовании учитываются только такси с официальными разрешениями. Основной же причиной высокой аварийности парламентарий называет переработки, на которые водители идут из-за низких тарифов.

Проблемы можно было бы избежать, если бы тарифы диктовал водитель, а не аргератор такси.

Материалы по теме
В России в результате ДТП с начала года погибли почти 15 тысяч человек
Следователь по «делу ЮКОСа» погиб в результате дорожной аварии
Мэр уральского городка сбил подростка и уехал с места аварии
Сейчас на главной
Горячие новости
Россия лишилась двух из трех спутников наблюдения земной поверхности
Российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Оба спутника перестали работать из-за «критических» неполадок, которые возникли после запуска
забастовки
Под ногами золото – а мы пухнем с голода
Аметистовое золоторудное месторождение на Камчатке бастовало с конца октября по начало ноября. Несколько дней местность буквально трясло. Фактически все рабочие, около ста человека, отказались выходить на работу
Горячие новости
«Круто, конечно, что народ может выразить свое недовольство»
Дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова поддержала массовые протесты во Франции. Напомним, Елизавета Пескова уже несколько лет постоянно проживает в этой стране
Горячие новости
Глава Счетной палаты назвал «Роскосмос» лидером по числу финансовых нарушений
В интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия-1» Алексей Кудрин заявил, что с «Роскосмосом» у нас «большие проблемы». Аудиторы Счетной палаты выявили в ведомстве и не рациональные траты бюджетных средств и нарушения финансовой дисциплины
Горячие новости
Партия ЛДПР предложила снизить возраст привлечения к уголовной ответственности
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности по тяжким статьям с 14 до 12 лет. Данную инициативу политик объяснил ростом подростковой преступности
Горячие новости
Россия обвинила Украину в провокации из-за инцидента в Керченском проливе
Российские власти временно закрыли проход через Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, для гражданских судов в связи с инцидентом с участием украинских кораблей
Горячие новости
Президент предлагает смягчить наказание
Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект об освобождении от уголовной ответственности по статьям о растрате и плагиате. Глава государства также предложил не заключать под стражу подозреваемых в экономических преступлениях
Горячие новости
Подмосковье построят новые дороги. И даже бесплатные
Власти Московской области подготовили концепцию стратегии транспортного развития региона с 2019 по 2023 гг, которая предполагает строительство минимум 200 дорог и развязок
Горячие новости
Пресса пострадала за бензин
​Журналисты французской редакции российского телеканала RT пострадали во время массовых беспорядков в Париже, поводом для которых стало решение властей повысить акцизы на бензин и ввести экологический налог на топливо
Горячие новости
​Был лес ценный, а стал обычный
​Власти Свердловской области разрешили группе Evraz вырубить лес, имеющий статус ценного, на месторождении титаномагнетитовых руд. Накануне инвестиционный совет региона присвоил данному проекту стратегический статус
Горячие новости
Родственники жертв авиакатастрофы на Донбассе потребовали наказать Россию
Родственники погибших пассажиров рейса MH17 Амстердам – Куала-Лумпур подали иски против России в ЕСПЧ. Заявители считают, что Москва виновата в авиакатастрофе и пытается препятствовать расследованию
Горячие новости
Верховный суд зарегистрировал 35 жалоб от пользователей Telegram
Иск пользователей Telegram связан с требованием ФСБ России к мессенджеру предоставить ключи для дешифрации переписки. Администрация Telegram отказалась это сделать, что стало поводом для блокировки сервиса
Горячие новости
Независимый топливный союз запустил кампанию по отмене акциза на топливо
Независимый топливный союз запустит на комплексах АЗС информационную кампанию «Акцизу нет». Одновременно с этим союз подготовил петицию с требованием отменить акциз на бензин и провести реформу топливного рынка
Горячие новости
Москвичи назвали Люблино самым неблагоприятным районом столицы
Москвичи в ходе опроса на сайте Domofond оценили все столичные районы по нескольким критериям: безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, тишина, дороги и парковки
Горячие новости
Цена на нефть марки Brent опустилась до самого низкого показателя 2018 года
Мировые цены на нефть упали до рекордно низкого показателя 2018 года. Сейчас баррель нефти марки Brent с поставкой в январе 2019 года торгуется на отметке 61,64 доллара. По данным британской биржи ICE, после открытия торгов стоимость барреля немного подросла – до 61,83 доллара
Горячие новости
Уильям Браудер попросил приостановить членство России в Интерполе
Основатель фонда Hermitage Capital, которого российские власти обвинили в отравлении юриста Сергея Магнитского, попросил приостановить членство Москвы в Интерполе. С соответствующей просьбой инвестор обратился к властям Канады
Горячие новости
Госдума поддержала запрет на размещение табло с курсами валют на улицах
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку поддержал предложение о запрете на размещение информации о курсах валют. Речь идет об информационных табло, которые устанавливаются на улицах
Горячие новости
Верховный суд отклонил жалобу на незаконную застройку района Кунцево
Верховный суд России отклонил жалобу жителей московского района Кунцево на проект реконструкции двух кварталов, который предполагает снос 37 жилых домов. Собственники квартир просили суд признать незаконным решение мэрии о сносе