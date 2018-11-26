В России количество ДТП с участием такси выросло на 35%. Виноваты низкие тарифы и переработки
В исследовании аналитического центра при правительстве говорится, что агрегаторы услуг такси диктуют низкие тарифы на перевозку, из-за чего водители вынуждены работать минимум по 12 часов в сутки
В России с 2015 года число аварий с участием легковых такси выросло на 35%. В исследовании аналитического центра при правительстве говорится, что агрегаторы услуг такси диктуют низкие тарифы на перевозку, из-за чего водители вынуждены работать минимум по 12 часов в сутки.
Согласно исследованию о состоянии аварийности в таксомоторной отрасли, в период с 2015 по 2017 гг. количество дорожных аварий с участием такси выросло на 35% (с 2,1 тысячи до 2,9 тысячи). С начала 2018 года в стране зафиксировано 2,3 тысячи аварий с участием такси, сообщает «КоммерсантЪ».
Почти половина таких ДТП (47%) приходится на регионы Центрального ФО. При этом лидерами являются Москва и Московская область (на них приходится 37%).
Правительственные эксперты для снижения количества ДТП с таксистами предлагают обновить таксомоторный парк, ввести «черные списки» водителей, которые часто нарушают ПДД, и не допускать их к работе.
Одновременно с этим в исследовании отмечается, что поездки на такси все равно безопаснее поездок на личном транспорте. По данным страховщиков, процент вины таксиста в аварии не выше, чем у среднестатистического владельца легкового автомобиля, хотя пробег такси за год в несколько раз превышает пробег личного транспортного средства.
В свою очередь депутат Александр Старовойтов считает, что аварийность такси может быть намного больше, поскольку в данном исследовании учитываются только такси с официальными разрешениями. Основной же причиной высокой аварийности парламентарий называет переработки, на которые водители идут из-за низких тарифов.
Проблемы можно было бы избежать, если бы тарифы диктовал водитель, а не аргератор такси.