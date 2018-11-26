Дочь пресс-секретаря президента России поддержала протесты во Франции
Дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова поддержала массовые протесты во Франции. Напомним, Елизавета Пескова уже несколько лет постоянно проживает в этой стране
Дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова поддержала массовые протесты во Франции против повышения налога на топливо. Напомним, Елизавета Пескова уже несколько лет постоянно проживает в этой стране.
В своем аккаунте в соцсети Instagram дочь пресс-секретаря президента рассказала об акциях протестах и погромах, которые в минувшее выходные устроили «желтые жилеты» (французы выходят на митинги в светоотражающих жилетах – ред.).
Елизавета Пескова сообщила, что манифестанты «устроили настоящий шабаш на улицах Парижа и других городов Франции», потому что «хотят быть услышаны властями». «Круто, конечно, что народ может выразить свое недовольство, но пока непонятно, приведет ли это к чему-либо…» - добавила дочь высокопоставленного российского чиновника.
Напомним, что в России большая часть протестных акций не согласовывается властями, а их участники массово задерживаются.