Партия ЛДПР предложила снизить возраст привлечения к уголовной ответственности
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности по тяжким статьям с 14 до 12 лет. Данную инициативу политик объяснил ростом подростковой преступности
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности по тяжким статьям с 14 до 12 лет. Данную инициативу политик объяснил ростом подростковой преступности.
Лидер ЛДПР отметил, что за последние годы в России выросло количество случаев проявления подростковой жестокости.
«Возраст хулиганов неуклонно снижается, молодые ребята теперь образованные и, зная о своей безнаказанности, порой идут на самые жестокие преступления, вплоть до убийств», - заявил Владимир Жириновский, слова которого приводит РИА Новости.
Партия ЛДПР намерена инициировать принятия соответствующих поправок в законодательство.