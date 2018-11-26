Россия обвинила Украину в провокации из-за инцидента в Керченском проливе
Российские власти временно закрыли проход через Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, для гражданских судов в связи с инцидентом с участием украинских кораблей
Российские власти временно закрыли проход через Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, для гражданских судов в связи с инцидентом с участием украинских кораблей. Руководитель «Крымских морских портов» Алексей Волков сообщил, что такое решение было принято в целях безопасности.
В воскресенье, 25 ноября, три украинских судна незаконно пересекли границу в Керченском проливе и совершали опасные маневры, отказываясь подчиниться российским властям.
В Киеве заявили, что два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. По версии украинских властей, российский корабль протаранил буксир и нанес ему повреждения. На помощь судам были направлены корабли ВМФ Украины.
В Совете Федерации назвали инициатором провокации в Керченском проливе президента Украины Петра Порошенко. По мнению сенатора Владимира Джабарова, киевские власти хотят спровоцировать Россию на ответные действия.
«Это чистой воды провокация, которая осуществляется Порошенко с одной лишь целью. Ему нужно отложить президентские выборы путем введения военного или чрезвычайного положения», - заявил сенатор, слова которого приводит РБК.