В Госдуму поступил президентский законопроект о смягчении уголовного наказания по ряду статей
Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект об освобождении от уголовной ответственности по статьям о растрате и плагиате. Глава государства также предложил не заключать под стражу подозреваемых в экономических преступлениях
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект об освобождении от уголовной ответственности по статьям о растрате и плагиате.
Президентский законопроект предлагает в случае возмещения ущерба смягчить наказание за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрату, а также причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Глава государства также предложил не заключать под стражу на время следствия подозреваемых в экономических преступлениях.
Помимо этого уголовную ответственность могут смягчить по статьям о неисполнении обязательств по кредитам, за незаконное получение кредита, уклонение от возврата кредита, злоупотребление полномочиями и непредоставление информации о ценных бумагах.
Сотрудникам правоохранительных органов законопроект запрещает изымать в рамках следствия электронные носители информации, если это мешает работе компании.