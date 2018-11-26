В Подмосковье за пять лет построят более 200 новых дорог. Часть из них будет платной
Власти Московской области подготовили концепцию стратегии транспортного развития региона с 2019 по 2023 гг, которая предполагает строительство минимум 200 дорог и развязок
Власти Московской области подготовили концепцию стратегии транспортного развития региона с 2019 по 2023 гг, которая предполагает строительство минимум 200 дорог и развязок. Часть этих дорог будет платной для автомобилистов.
Подмосковные чиновники отметили, что дорожную сеть необходимо развивать в связи с расширением застройки. К 2027 году в области планируется ввести в эксплуатацию 29 млн кв.м.
Согласно стратегии транспортного развития, в Московской области появится 235 новых дорог, развязок и путепроводов. В настоящее время ведется строительство 87 из них, сообщает КоммерсантЪ.
Часть дорог построят на деньги инвесторов, поэтому проезд по ним будет платным.
На Волоколамском и Ильинском шоссе появятся новые развязки, а в Сергиевом посаде, Электроуглях, Жуковском, около Шереметьево и индустриального парка «Северное Домодедово» - новые дороги.
С появлением новых дорог в Подмосковье вырастет и число камер фиксации нарушений правил дорожного движения - в два-три раза.