Верховный суд зарегистрировал 35 жалоб от пользователей Telegram
Иск пользователей Telegram связан с требованием ФСБ России к мессенджеру предоставить ключи для дешифрации переписки. Администрация Telegram отказалась это сделать, что стало поводом для блокировки сервиса
Верховный суд России зарегистрировал 35 кассационных жалоб от пользователей мессенджера Telegram на отказ принять их иск против ФСБ России.
Если ВС не примет иск пользователей к ФСБ, то заявители обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Ранее Страсбургский суд зарегистрировал аналогичные жалобы журналистов Александра Плющева и Олега Кашина.
Иск пользователей Telegram связан с требованием ФСБ России к мессенджеру предоставить ключи для дешифрации переписки. Администрация Telegram отказалась это сделать, что стало поводом для блокировки сервиса на территории России.