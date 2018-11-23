Москвичи назвали Люблино самым неблагоприятным районом столицы
Москвичи в ходе опроса на сайте Domofond оценили все столичные районы по нескольким критериям: безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, тишина, дороги и парковки
Жители Москвы назвали Люблино самым неблагоприятным для жизни районом. Москвичи в ходе опроса на сайте Domofond оценили все столичные районы по нескольким критериям: безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, тишина, дороги и парковки, инфраструктура, соседи, работа коммунальных служб.
Худшим районом по указанным критериям москвичи назвали Люблино. Этот район получил общую оценку в 5,2 балла из 10. Участники опроса отметили грязные дворы, плохую работу коммунальщиков и общественного транспорта.
В десятку самых неблагоприятных для жизни районов также попали Кузьминки, Дмитровский, Бирюлево Западное, Рязанский, Зябликово, Печатники, Западное Дегунино, Восточное Дегунино и Ярославский, сообщает «Лента.ру».
Самым благоприятным, по мнению москвичей, является район Строгино (8,9 балла из 10). Далее следуют Хорошевский район, Крылатское, Раменки, Головинский, Академический, Южное Бутово, Ломоносовский, Митино и Тропарево-Никулино.