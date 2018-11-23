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23 ноября 09:12

Уильям Браудер попросил приостановить членство России в Интерполе

Основатель фонда Hermitage Capital, которого российские власти обвинили в отравлении юриста Сергея Магнитского, попросил приостановить членство Москвы в Интерполе. С соответствующей просьбой инвестор обратился к властям Канады

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого российские власти обвинили в отравлении юриста Сергея Магнитского, попросил приостановить членство Москвы в Интерполе. С соответствующей просьбой инвестор обратился к властям Канады.

Уильям Браудер отметил, что в учредительных документах Международной организации уголовной полиции имеется пункт, который разрешает приостанавливать членство стран-нарушителей устава организации. Москва, по мнению бизнесмена, нарушила устав «политически мотивированными» запросами на розыск.

Напомним, в 2013 году российский суд заочно приговорил Уильяма Браудера к 9 годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов. По данному делу был арестован юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, который скончался в СИЗО из-за отказа в предоставлении ему квалифицированной медицинской помощи.

19 ноября 2018 года российские власти сообщили, что против Уильяма Браудера возбуждено еще одно уголовное дело о создании преступного сообщества с целью отмывания денежных средств.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что юрист Сергей Магнитский был убит по приказу Уильяма Браудера. Аудитор якобы был отравлен диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия. Отметим, что ранее силовики со ссылкой на экспертизу утверждали, что Магнитский скончался в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

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