Верховный суд отклонил жалобу на незаконную застройку района Кунцево
Верховный суд России отклонил жалобу жителей московского района Кунцево на проект реконструкции двух кварталов, который предполагает снос 37 жилых домов. Собственники квартир просили суд признать незаконным решение мэрии о сносе
Верховный суд России отклонил жалобу жителей московского района Кунцево на проект реконструкции двух кварталов, который предполагает снос 37 жилых домов. Собственники квартир просили суд признать незаконным решение мэрии о сносе, поскольку их дома не входят в программу реновации и не являются аварийными.
В рамках проекта реконструкции кварталов планируется снести 37 пятиэтажных жилых домов. На их месте группа ПИК собирается построить жилой комплекс из нескольких многоэтажных домов. В настоящее время компания уже занимается возведением 26-этажного здания между тремя пятиэтажками.
Жители Кунцево протестуют против застройки квартала и обвиняют группу ПИК в «рейдерском захвате» территории около их домов. Граждане неоднократно проводили акции протеста и пытались разбить палаточный городок на месте стройки, но полиция разогнала протестующих.
Ранее сообщалось, что компания ПИК временно приостановила строительные работы до вынесения Верховным судом своего решения. Судя по всему, в ближайшее время стройка возобновится.