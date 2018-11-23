Меню
Общество
«Моя Москва» - мое богатство
Общество
23 ноября 00:30

ФСБ сообщила о предотвращении нескольких атак на школы после трагедии в Керчи

Представитель ведомства Сергей Егоров уточнил, что все эти атаки не были связаны с террористами и их пособниками. Где именно могли произойти нападения на школы, силовики не сообщили

Фото: РИА Новости

ФСБ России сообщила о предотвращении нескольких нападений на общеобразовательные школы после бойни в керченском политехническом колледже, где погибло более 20 человек.

Представитель ведомства Сергей Егоров уточнил, что все эти атаки не были связаны с террористами и их пособниками. Где именно могли произойти нападения на школы, силовики не сообщили.

В ФСБ заявили, что взрыв и стрельба в керченском колледже побудили злоумышленников на осуществление похожих атак уже в других образовательных учреждениях.  

«К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск», - отметил Сергей Егоров, слова которого приводит «Интерфакс».

Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Студент Владислав Росляков взорвал в столовой самодельную бомбу, а затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям из ружья, которое он купил незадолго до этого.

В результате происшествия погиб 21 человек, включая самого Рослякова. Еще 50 человек пострадали.

Материалы по теме
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту издевательств над школьником
Генпрокуратура раскритиковала методичку Минобразования по антитеррористической защите школ и вузов
Отец пострадавшей во время бойни в керченском колледже сообщил об отказе в выплате компенсации
Сейчас на главной
Горячие новости
МВД подготовило поправки об отмене госпошлины за выдачу автомобильных знаков
Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс, отменяющие уплату госпошлины за выдачу государственных регистрационных знаков
Горячие новости
В Москве прожиточный минимум сократился на 203 рубля
В Москве размер прожиточного минимум в третьем квартале снизился на 203 рубля и составил 16 тысяч 260 рублей. Такие цифры указаны в постановлении правительства столицы
Горячие новости
«Воспел Путина, получил деньги и уехал в Лондон»
Телеведущий государственного канала «Россия 1» Сергей Брилев является подданным Великобритании, а его супруга владеет квартирой в Лондоне. Об этом сообщил оппозиционер Алексей Навальный в очередной серии расследования под названием «Пропагандисты»
Авторская колонка
«Константин – значит постоянный» или, к 25-летию Основного закона
Четвертьвековой юбилей Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года в последнее время дал массу поводов для рассуждений об итогах конституционного эксперимента в России
Сапронов Сергей
Горячие новости
Если воля государева, то пусть государь и платит
Депутат от «Единой России» предложил отказаться от расходования средств городского и регионального бюджета на подведение коммуникаций к земельным участкам, которые получают многодетные семьи
экология
Жизнь у «мертвой воды»
Ивдель и Североуральск – это небольшие города в Свердловской области. Не давно сюда пришла беда. Вода в местных речках Ольховка, Банная, Тамшера, Черная, Ивдель и Шегультан стала зеленой. Лес вокруг рек умер. Животные из лесов исчезли. Кто не прочувствовал – погибли.
Горячие новости
Врио губернатора Липецкой области уличили в присвоении себе властных полномочий
Сенатор Юрий Волков обвинил врио главы Липецкой области в «присвоении властных полномочий». Поводом для обвинений послужило решение губернатора делегировать в Совет Федерации своего предшественника Олега Королева
Горячие новости
Российские таможенники задержали на складе книгу о тоталитаризме
Сотрудники Федеральной таможенной службы проверяют заказанные россиянами за границей книги на предмет «пропаганды определенных взглядов», а также угроз для «нравственности» или интересам страны
Горячие новости
Более 60% россиян назвали президента ответственным за проблемы в стране
Согласно результатам исследования «Левада-центра», 61% опрошенных заявил о «полной ответственности» президента за происходящее в стране. Четверть респондентов заявила, что глава государства ответственен за проблемы лишь «в некоторой мере»
Горячие новости
Госдума приняла законопроект о заморозке пенсионных накоплений до 2021 года
Пенсионные накопления граждан впервые были заморожены в 2014 году. Решение принималось в качестве временной меры, чтобы помочь пенсионной системе справиться с притоком новых пенсионеров
Горячие новости
Цены на социально значимые товары обгонят инфляцию из-за роста НДС
Цены на социально значимые продукты питания из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов вырастут в следующем году на 4-11%. Об этом говорится в прогнозе Аналитического центра при правительстве России
Горячие новости
Дмитрий Медведев предложил принимать на государственную службу инвалидов
Глава правительства предложил нанимать на государственную службу граждан с ограниченными физическими возможностями. Рассмотреть соответствующую возможность премьер поручил главе Министерства труда
Горячие новости
Мосгорсуд разрешил бобслеисту Александру Зубкову не возвращать олимпийские медали
Мосгорсуд удовлетворил иск президента Федерации бобслея России Александра Зубкова к CAS и разрешил ему не возвращать завоеванные им олимпийские медали
Горячие новости
В «Единой России» решили бороться с перебежчиками и несдержанными партийцами
Руководство «ЕР» провело в регионах дискуссии, основной темой которых было обновление партии власти. Участники дискуссий предложили усилить борьбу с перебежчиками и «политическим двуличием»
Горячие новости
Повышение пенсионного возраста наносит моральный вред
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов намерен обратиться в суд с требованием взыскать с президента Владимира Путина и правительства один миллион рублей в качестве компенсации за нанесение морального вреда
Авторская колонка
Зима будет большая
Сергею Урсуляку после выхода сериала «Ненастье» не позавидуешь. Патриоты наверняка обвинят его в чернухе; либералы предъявят целый букет претензий. Фильм политически ангажирован: действие смещено с 2008 года (в романе Алексея Иванова) на 1999-й (в сериале), дабы не замарать белые одежды Путина
Тарощина Слава
Горячие новости
Мэрия Москвы заплатит за подготовку казаков к «несению государственной службы»
Столичные власти выделят из городского бюджета средства на практическую подготовку казаков Московского окружного казачьего общества к несению государственной службы. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок
страхование
Призрак собственной квартиры
Формально СК «Респект» – не единственный страховщик по договорам долевого участия (ДДУ). Еще 11 банков имеют такую же лицензию. Однако, заключать договоры ДДУ они отказываются или делают это с большими ограничениями.