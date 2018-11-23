ФСБ сообщила о предотвращении нескольких атак на школы после трагедии в Керчи
Представитель ведомства Сергей Егоров уточнил, что все эти атаки не были связаны с террористами и их пособниками. Где именно могли произойти нападения на школы, силовики не сообщили
ФСБ России сообщила о предотвращении нескольких нападений на общеобразовательные школы после бойни в керченском политехническом колледже, где погибло более 20 человек.
Представитель ведомства Сергей Егоров уточнил, что все эти атаки не были связаны с террористами и их пособниками. Где именно могли произойти нападения на школы, силовики не сообщили.
В ФСБ заявили, что взрыв и стрельба в керченском колледже побудили злоумышленников на осуществление похожих атак уже в других образовательных учреждениях.
«К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск», - отметил Сергей Егоров, слова которого приводит «Интерфакс».
Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Студент Владислав Росляков взорвал в столовой самодельную бомбу, а затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям из ружья, которое он купил незадолго до этого.
В результате происшествия погиб 21 человек, включая самого Рослякова. Еще 50 человек пострадали.