МВД подготовило поправки об отмене госпошлины за выдачу автомобильных знаков
Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс, отменяющие уплату госпошлины за выдачу государственных регистрационных знаков
Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс, отменяющие уплату госпошлины за выдачу государственных регистрационных знаков.
Сейчас размер госпошлины на получение автомобильных номеров составляет 2 тысячи рублей.
В МВД России объяснили внесение поправок принятием закона «О государственной регистрации транспортных средств». Закон вступит в силу в августе 2019 года, после чего Госавтоинспекция не будет выдавать госзнаки. Их придется заказывать у официальных производителей, которые и будут взимать плату с автовладельцев. В этой связи госпошлину предлагается отменить.
ГИБДД по новому закону будет назначать автовладельцам только сочетание букв и цифр.