Меню
Общество
«Надежно как в швейцарском банке» – это не про нас
Общество
22 ноября 15:49

Омский единоросс предложил президенту самому оплачивать меры поддержки многодетных семей

Депутат от «Единой России» предложил отказаться от расходования средств городского и регионального бюджета на подведение коммуникаций к земельным участкам, которые получают многодетные семьи

Депутат горсовета Омска от «Единой России» Алексей Провозин предложил отказаться от расходования средств городского и регионального бюджета на подведение коммуникаций к земельным участкам, которые получают многодетные семьи. Народный избранник считает, что платить за них должен «государь», то есть президент Владимир Путин.

«Воля была федеральная, и в итоге свалена на регионы и муниципалитеты. Моя позиция: если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи, которые в большинстве таковыми не являются», - заявил единоросс, слова которого приводит «Суперомск».

Депутат объяснил свою позицию тем, что зачастую многодетные семьи, «в том числе и цыганские», продают полученные от государства участки, а покупатели пытаются решить вопрос с коммуникациями за счет бюджета.

Руководство «Единой России» уже отреагировало на заявление омского депутата. Секретарь генсовета Андрей Турчак, который неоднократно призывал товарищей по партии отказаться от провокационных заявлений, поручил разобраться в ситуации и «сделать организационные выводы».

В свою очередь омский единоросс уточнил, что он полностью поддерживает «истинно многодетные семьи», а не «так называемые».

Материалы по теме
Власти Сахалина отказали многодетной семье в выплате на жилье из-за преждевременных родов не в России
В Коми матери девятерых детей вручили термос за победу в конкурсе «Семья года»
Российские многодетные семьи освободят от уплаты налога на недвижимость
Сейчас на главной
Авторская колонка
«Константин – значит постоянный» или, к 25-летию Основного закона
Четвертьвековой юбилей Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года в последнее время дал массу поводов для рассуждений об итогах конституционного эксперимента в России
Сапронов Сергей
экология
Жизнь у «мертвой воды»
Ивдель и Североуральск – это небольшие города в Свердловской области. Не давно сюда пришла беда. Вода в местных речках Ольховка, Банная, Тамшера, Черная, Ивдель и Шегультан стала зеленой. Лес вокруг рек умер. Животные из лесов исчезли. Кто не прочувствовал – погибли.
Горячие новости
Врио губернатора Липецкой области уличили в присвоении себе властных полномочий
Сенатор Юрий Волков обвинил врио главы Липецкой области в «присвоении властных полномочий». Поводом для обвинений послужило решение губернатора делегировать в Совет Федерации своего предшественника Олега Королева
Горячие новости
Российские таможенники задержали на складе книгу о тоталитаризме
Сотрудники Федеральной таможенной службы проверяют заказанные россиянами за границей книги на предмет «пропаганды определенных взглядов», а также угроз для «нравственности» или интересам страны
Горячие новости
Более 60% россиян назвали президента ответственным за проблемы в стране
Согласно результатам исследования «Левада-центра», 61% опрошенных заявил о «полной ответственности» президента за происходящее в стране. Четверть респондентов заявила, что глава государства ответственен за проблемы лишь «в некоторой мере»
Горячие новости
Госдума приняла законопроект о заморозке пенсионных накоплений до 2021 года
Пенсионные накопления граждан впервые были заморожены в 2014 году. Решение принималось в качестве временной меры, чтобы помочь пенсионной системе справиться с притоком новых пенсионеров
Горячие новости
Цены на социально значимые товары обгонят инфляцию из-за роста НДС
Цены на социально значимые продукты питания из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов вырастут в следующем году на 4-11%. Об этом говорится в прогнозе Аналитического центра при правительстве России
Горячие новости
Дмитрий Медведев предложил принимать на государственную службу инвалидов
Глава правительства предложил нанимать на государственную службу граждан с ограниченными физическими возможностями. Рассмотреть соответствующую возможность премьер поручил главе Министерства труда
Горячие новости
Мосгорсуд разрешил бобслеисту Александру Зубкову не возвращать олимпийские медали
Мосгорсуд удовлетворил иск президента Федерации бобслея России Александра Зубкова к CAS и разрешил ему не возвращать завоеванные им олимпийские медали
Горячие новости
В «Единой России» решили бороться с перебежчиками и несдержанными партийцами
Руководство «ЕР» провело в регионах дискуссии, основной темой которых было обновление партии власти. Участники дискуссий предложили усилить борьбу с перебежчиками и «политическим двуличием»
Горячие новости
Повышение пенсионного возраста наносит моральный вред
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов намерен обратиться в суд с требованием взыскать с президента Владимира Путина и правительства один миллион рублей в качестве компенсации за нанесение морального вреда
Авторская колонка
Зима будет большая
Сергею Урсуляку после выхода сериала «Ненастье» не позавидуешь. Патриоты наверняка обвинят его в чернухе; либералы предъявят целый букет претензий. Фильм политически ангажирован: действие смещено с 2008 года (в романе Алексея Иванова) на 1999-й (в сериале), дабы не замарать белые одежды Путина
Тарощина Слава
Горячие новости
Мэрия Москвы заплатит за подготовку казаков к «несению государственной службы»
Столичные власти выделят из городского бюджета средства на практическую подготовку казаков Московского окружного казачьего общества к несению государственной службы. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок
страхование
Призрак собственной квартиры
Формально СК «Респект» – не единственный страховщик по договорам долевого участия (ДДУ). Еще 11 банков имеют такую же лицензию. Однако, заключать договоры ДДУ они отказываются или делают это с большими ограничениями.
Нафтагаз
Зачем нефтяникам «сапожник» без сапог
Арбитражный суд ЯНАО приступил к рассмотрению иска бывшего владельца известной нефтесервисной компании «Ру-Энерджи Групп» Азада Бабаева «О признании недействительными электронных торгов по продаже 22 буровых установок»
Горячие новости
Росгвардия закупила для разгона акций протеста «оглушающее» оружие
Росгвардия приобрела два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия и лазерными излучателями. Cпецтехнику планируется использовать для разгона несанкционированных акций
Горячие новости
«Лиса во главе курятника»
Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) избран южнокореец Ким Чен Ян. Второй кандидат на эту должность Александр Прокопчук не смог набрать необходимого количества голосов членов генассамблеи организации
Горячие новости
Жителей Москвы и области предупредили о снежном циклоне из Сибири
Руководитель лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в ближайшее время снежный циклон затронет всю Сибирь, Урал, северную и центральную часть страны.