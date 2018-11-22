Омский единоросс предложил президенту самому оплачивать меры поддержки многодетных семей
Депутат от «Единой России» предложил отказаться от расходования средств городского и регионального бюджета на подведение коммуникаций к земельным участкам, которые получают многодетные семьи
Депутат горсовета Омска от «Единой России» Алексей Провозин предложил отказаться от расходования средств городского и регионального бюджета на подведение коммуникаций к земельным участкам, которые получают многодетные семьи. Народный избранник считает, что платить за них должен «государь», то есть президент Владимир Путин.
«Воля была федеральная, и в итоге свалена на регионы и муниципалитеты. Моя позиция: если воля государева, то пусть государь и платит за так называемые многодетные семьи, которые в большинстве таковыми не являются», - заявил единоросс, слова которого приводит «Суперомск».
Депутат объяснил свою позицию тем, что зачастую многодетные семьи, «в том числе и цыганские», продают полученные от государства участки, а покупатели пытаются решить вопрос с коммуникациями за счет бюджета.
Руководство «Единой России» уже отреагировало на заявление омского депутата. Секретарь генсовета Андрей Турчак, который неоднократно призывал товарищей по партии отказаться от провокационных заявлений, поручил разобраться в ситуации и «сделать организационные выводы».
В свою очередь омский единоросс уточнил, что он полностью поддерживает «истинно многодетные семьи», а не «так называемые».