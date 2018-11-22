Российские таможенники задержали на складе книгу о тоталитаризме
Сотрудники Федеральной таможенной службы проверяют заказанные россиянами за границей книги на предмет «пропаганды определенных взглядов», а также угроз для «нравственности» или интересам страны
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) проверяют заказанные россиянами за границей книги на предмет «пропаганды определенных взглядов», а также угроз для «нравственности» или интересам страны.
Адвокат Сергей Голубок рассказал, что недавно столкнулся с трудностями при доставке заказанной в США книги «Будущее - это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» (автор Маша Гессен). Книгу юрист приобрел в интернет-магазине Amazon, а доставку осуществляла компания DHL Express.
14 ноября книга поступила в Пулковский таможенный пост (Санкт-Петербург), после чего представитель DHL обратился к Сергею Голубку с просьбой написать таможенникам письмо о том, что данная книга «не содержит призывов к экстремизму и терроризму». Ранее таможенники потребовали от DHL предоставить доказательства того, что книга не пропагандирует «определенные взгляды», сообщает «КоммерсантЪ».
Сергей Голубок в ответном письме указал, что книгу не читал, однако она является «документальным произведением и содержит авторскую оценку ряда событий новейшей истории России», а Конституция РФ разрешает иметь разные точки зрения на события и публично их обсуждать.
В ФТС свои требования объяснили законодательством ЕАЭС, которое запрещает ввоз «печатных и аудиовизуальных материалов, содержащих информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств-членов союза».