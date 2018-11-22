Более 60% россиян назвали президента ответственным за проблемы в стране
Согласно результатам исследования «Левада-центра», 61% опрошенных заявил о «полной ответственности» президента за происходящее в стране. Четверть респондентов заявила, что глава государства ответственен за проблемы лишь «в некоторой мере»
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Две трети российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за все проблемы в стране.
Согласно результатам исследования «Левада-центра», 61% опрошенных заявил о «полной ответственности» президента за происходящее в стране. Четверть респондентов заявила, что глава государства ответственен за проблемы лишь «в некоторой мере».
Социологи отметили, что в прошлом году эти показатели составляли 55% и 21% соответственно.
Одновременно с этим специалисты «Левада-центра» выяснили, что электоральный рейтинг Владимира Путина снизился незначительно - с 66% до 65%, сообщают «Ведомости».