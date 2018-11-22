Дмитрий Медведев предложил принимать на государственную службу инвалидов
Глава правительства предложил нанимать на государственную службу граждан с ограниченными физическими возможностями. Рассмотреть соответствующую возможность премьер поручил главе Министерства труда
Глава правительства Дмитрий Медведев предложил нанимать на государственную службу граждан с ограниченными физическими возможностями. Рассмотреть соответствующую возможность премьер поручил главе Министерства труда Максиму Топилину.
Дмитрий Медведев отметил, что такую идею ему подали общественные организации инвалидов.
«Это интересная идея, в том числе с точки зрения инклюзивности, поскольку чиновнику, имеющему ограничения по здоровью, будет гораздо труднее отказать человеку с инвалидностью», - отметил премьер-министр, слова которого приводит ТАСС.
Г-н Медведев также выразил уверенность в том, что чиновники-инвалиды будут работать намного лучше других и «подавать хороший пример».