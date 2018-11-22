Сергей Удальцов подаст в суд на президента и правительство из-за повышения пенсионного возраста
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов намерен обратиться в суд с требованием взыскать с президента Владимира Путина и правительства один миллион рублей в качестве компенсации за нанесение морального вреда
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов намерен обратиться в суд с требованием взыскать с президента Владимира Путина и правительства один миллион рублей в качестве компенсации за нанесение морального вреда. Моральный вред оппозиционному активисту был нанесен решением повысить пенсионный возраст.
Аналогичные иски по инициативе «Левого Фронта», «Моссовета», «Народной палаты Подмосковья» и «Гражданской солидарности» готовят и другие российские граждане.
Одновременно с этим идет подготовка обращения в Конституционный суд России о признании незаконным повышения пенсионного возраста, сообщил Сергей Удальцов в своем Twitter.
Напомним, осенью в России был принят закон о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 60 лет.