Мэрия Москвы потратит 5,5 млн рублей на подготовку казаков к «несению государственной службы»
Столичные власти выделят из городского бюджета средства на практическую подготовку казаков Московского окружного казачьего общества к несению государственной службы. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок
Столичные власти выделят 5,5 млн рублей из городского бюджета на практическую подготовку казаков Московского окружного казачьего общества к несению государственной службы. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
В программу практической полготовки казаков входит организация и проведение трехдневного тренинга для ста участников в Преображенском оборонно-спортивном центре Фонда спецназа ВДВ или на «эквивалентной площадке», сообщает «МБХ Медиа».
Для участников тренинга необходимо организовать спортивные площадки, тир, актовый зал и учебные классы. В госконтракт также входит изготовление сувенирной продукции: ручек с гербом Москвы, а также ветровок, рюкзаков и блокнотов с гербами «Центрального казачьего войска».
Отметим, что «Центральное казачье войско» регулярно получает госконтракты на десятки миллионов рублей от мэрии Москвы на охрану порядка при проведении публичных мероприятий.
В мае этого года в Москве разгорелся скандал, связанный с избиением казаками участников протестной акции «Путин нам не царь». Первоначально сообщалось, что на оппозиционеров нападали люди с форме с нашивкой «Центрального казачьего войска». Позднее СМИ уточнили, что в избиениях участвовали мужчины в камуфляжной форме с нашивками «Крымского казачьего полка» и «Первой сводной офицерской пластунской сотни».
Московские чиновники в свою очередь заверили, что не привлекали казаков к охране порядка во время протестной акции.