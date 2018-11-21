Росгвардия закупила для разгона акций протеста «оглушающее» оружие
Росгвардия приобрела два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия и лазерными излучателями. Cпецтехнику планируется использовать для разгона несанкционированных акций
Фото: riafan.ru
Росгвардия приобрела два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия и лазерными излучателями. Предположительно, спецтехнику ведомство планирует использовать для разгона несанкционированных акций протеста.
Система комплексного нелетального воздействия позволяет временно оглушать и ослеплять людей.
По данным «Открытых медиа», лазерные излучатели будут установлены на два микроавтобуса «Газель». Это обойдется ведомству в 65,2 млн рублей. Соответствующий контракт получила компания «АСБ Плюс», которая стала единственным участником тендера.