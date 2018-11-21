Российский полицейский проиграл борьбу за пост главы Интерпола
Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) избран южнокореец Ким Чен Ян. Второй кандидат на эту должность Александр Прокопчук не смог набрать необходимого количества голосов членов генассамблеи организации
Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) избран южнокореец Ким Чен Ян. Второй кандидат на эту должность Александр Прокопчук не смог набрать необходимого количества голосов членов генассамблеи организации. Ранее против избрания российского генерала главой Интерпола выступили США.
Пост главы Интерпола стал вакантным после задержания прежнего руководителя организации Мэна Хунвэя в Китае по обвинению в коррупции. На освободившуюся должность претендовали Ким Чен Ян и Александр Прокопчук. Причем россиянина западные СМИ называли фаворитом в борьбе за пост.
Накануне заседания членов генеральной ассамблеи Интерпола американские сенаторы опубликовали открытое письмо, в котором просили не допустить избрания российского полицейского главой международной организации уголовной полиции. Избрание г-на Прокопчука в США назвали «лисой во главе курятника». Против избрания Прокопчука также выступили российские бизнесмены, которые уехали из страны в связи с уголовным преследованием.
Кремль в свою очередь обвинил американские власти во вмешательстве в процесс выборов главы Интерпола.