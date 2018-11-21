Жителей Москвы и области предупредили о снежном циклоне из Сибири
Руководитель лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в ближайшее время снежный циклон затронет всю Сибирь, Урал, северную и центральную часть страны.
Фото: tvc.moscow
Гидрометцентр предупредил жителей центральной части России о приходе мощного циклона из Сибири, который принесет сильный ветер и снегопад.
Руководитель лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила «Российской газете», что в ближайшее время снежный циклон затронет всю Сибирь, Урал, северную и центральную часть страны.
В Москву и московскую область снежный вихрь придет после 22 ноября. Днем температура воздуха составит минус 2-4 градуса, а скорость ветра усилится до 15 метров в секунду.
В Сибири и на севере ожидается ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а снегопад может продлиться до трех суток.