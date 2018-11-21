Депутат Госдумы предложил заменить ЕГЭ блокчейн-технологиями
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить Единый государственный экзамен на блокчейн-технологию, которая будет заблаговременно выявлять таланты школьников
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на блокчейн-технологию, которая будет заблаговременно выявлять таланты школьников.
Борис Чернышов направил письмо главе Министерства просвещения Ольге Васильевой, в котором указал, что ЕГЭ придумали американцы для проверки уровня образования детей «с отклонениями в развитии». Парламентарий считает, что проверить реальные знания ребенка с помощью ЕГЭ практически невозможно. Кроме того, такой формат экзамена направлен на теорию, а не на практику.
Народный избранник предложил заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у детей. Оценивать таланты можно с помощью данных, полученных в результате профориентации, оценок школьника и его социальной активности, сообщает РИА Новости.
По мнению Чернышов, можно внедрить блокчейн-технологию для анализа информации, на основе которой будет решаться вопрос о поступлении в вуз. Такая технология позволит «с математической точностью» оценить индивидуальность каждого учащегося.
В Министерстве просвещения пока не прокомментировали предложение депутата Госдумы.