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21 ноября 10:39

Депутат Госдумы предложил заменить ЕГЭ блокчейн-технологиями

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить Единый государственный экзамен на блокчейн-технологию, которая будет заблаговременно выявлять таланты школьников

Фото: regnum.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на блокчейн-технологию, которая будет заблаговременно выявлять таланты школьников.

Борис Чернышов направил письмо главе Министерства просвещения Ольге Васильевой, в котором указал, что ЕГЭ придумали американцы для проверки уровня образования детей «с отклонениями в развитии». Парламентарий считает, что проверить реальные знания ребенка с помощью ЕГЭ практически невозможно. Кроме того, такой формат экзамена направлен на теорию, а не на практику.

Народный избранник предложил заменить ЕГЭ системой раннего выявления талантов у детей. Оценивать таланты можно с помощью данных, полученных в результате профориентации, оценок школьника и его социальной активности, сообщает РИА Новости.

По мнению Чернышов, можно внедрить блокчейн-технологию для анализа информации, на основе которой будет решаться вопрос о поступлении в вуз. Такая технология позволит «с математической точностью» оценить индивидуальность каждого учащегося.

В Министерстве просвещения пока не прокомментировали предложение депутата Госдумы.

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