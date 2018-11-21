Группа ПИК приостановила скандальную стройку в московском районе Кунцево
Группа компаний ПИК приостановила строительство многоквартирного дома в московском районе Кунцево. Объект возводится на месте сквера, из-за чего местные жители выступают против стройки. Москвичи обвиняют группу ПИК в рейдерском захвате земли, на которой стоят их дома
Группа компаний ПИК приостановила строительство многоквартирного дома в московском районе Кунцево. Объект возводится на месте сквера, из-за чего местные жители выступают против стройки. Москвичи обвиняют группу ПИК в рейдерском захвате земли, на которой стоят их дома, и регулярно проводят акции протеста.
Глава управления исходно-разрешительной документации группы ПИК Никита Андрианов сообщил РИА Новости, что строительство 26-этажного дома на улице Ивана Франко временно приостановлено. Речь идет о первом доме, который планируется построить в рамках реконструкции квартала и передать городу под муниципальное жилье.
Согласно градостроительному плану, для реализации проекта группы ПИК в Кунцеве должны снести 37 жилых домов по 5 этажей. Собственникам обещают взамен предоставить квартиры улучшенной планировки в новых домах, однако они выступают против сноса домов и переселения.
В четверг, 22 ноября, Верховный суд должен рассмотреть коллективный иск собственников к мэрии Москвы. Жители Кунцево отмечают, что среди домов под снос нет ни одной «хрущевки» и ни одного дома, входящего в программу расселения ветхого и аварийного жилья. Решение о сносе они называют незаконным. При этом Мосгорсуд ранее признал, что территория, на которой будет идти строительство, не принадлежит жителям домов.
Муниципальный депутат Кунцевского округа Денис Шендерович сообщил «Коммерсанту», что группа ПИК прекратит работы всего на 10 дней. Никита Андрианов в свою очередь отметил, что компания не является стороной в судебном споре, но были принято решение приостановить работы «из уважения к людям».