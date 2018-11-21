Численность населения России с начала года сократилась до 146,8 млн человек
Населения России по состоянию на 1 октября 2018 года уменьшилось до 146,8 млн человек. С начала текущего года число граждан сократилось на 83 500 человек. Согласно данным Росстата, с января по октябрь 2018 года в стране родились 1,21 млн детей
Населения России по состоянию на 1 октября 2018 года уменьшилось до 146,8 млн человек. С начала текущего года число граждан сократилось на 83 500 человек.
Согласно данным Росстата, с января по октябрь 2018 года в стране родились 1,21 млн детей. За аналогичный период прошлого года на свет появились 1,27 млн человек.
За указанный промежуток времени в России умерло 173,4 тысячи человек, что на 6 тысяч человек больше, чем в прошлом году.
Миграционный прирост за январь–сентябрь 2018 года Росстат оценил в 89,9 тысячи человек против 156,2 тысяч в 2017 году. В ведомстве отметили, что мигранты только на 51,8% компенсировал численные потери населения России.