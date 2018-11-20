Глава Карелии отказал жительнице поселка в открытии детского садика
Артур Парфенчиков отказал местной жительнице Анне Власовой в открытии детского садика в поселке Суоёки. Глава региона заявил, что к нему с этим вопросом «обращаться бесполезно» и занес женщину в черный список в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте»
Глава республики Карелия Артур Парфенчиков отказал местной жительнице Анне Власовой в открытии детского садика в поселке Суоёки. Глава региона заявил, что к нему с этим вопросом «обращаться бесполезно» и занес женщину в черный список в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Анна Власова обратилась к Артуру Парфенчикову через «ВКонтакте» в сентябре этого года после закрытия детского сада и школы в поселке Суоёки. Женщина рассказала, что ей нужно выходить на работу, поэтому она не знает, как решить вопрос с двумя детьми 5 и 1,5 лет. Губернатор в ответ заявил, что не станет открывать садик ради одного ребенка.
Глава Карелии предложил женщине «как все» договориться с бабушками, нанять няню или не работать до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 3 года. Еще один вариант – это возить ребенка в сад город Суоярви, что в 28 километрах от поселка Суоёки, сообщает издание «7×7».
Анна Власова написала губернатору, что больше никогда не станет обращаться к нему с проблемами, поскольку это бесполезно. «Конечно, бесполезно. Пусть о вашем ребенке отец его, деды думают», - ответил г-н Парфенчиков, после чего удалил переписку и убрал Анну Власову из друзей.
Напомним, ранее в Свердловской области разгорелся скандал после того, как глава местного департамента молодежной политики Анна Глацких в ответ на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению и вообще «не просило рожать».