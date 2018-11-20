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20 ноября 07:13

Московские власти решили отдать под строительство метро заповедник «Коломенское»

Московские власти решили отдать под строительство метро часть территории музея-заповедника «Коломенское». Музей-заповедник находится под охраной ЮНЕСКО, однако столичные чиновники говорят, что строительство метро на этой земле «вынужденная необходимость»

Фото: yandex.by

Московские власти решили отдать под строительство метрополитена часть территории музея-заповедника и бывшей загородной резиденции русских царей «Коломенское». Музей-заповедник находится под охраной ЮНЕСКО, однако столичные чиновники говорят, что строительство метро на этой земле «вынужденная необходимость».

Два участка «Коломенского» общей площадью 0,34 га планируется отдать под строительство второго кольца московского метрополитена. Линия метро пройдет под территорией парка и Москвой-рекой. На новом участке в будущем появятся четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники», «Текстильщики».

Участки аналогичной площади также будут изъяты из состава природного комплекса «Долина реки Нищенки» под размещение вентиляционных киосков.

Пор данным «Новых известий», столичные власти не собираются ограничиваться строительством метро на территории бывшей царской резиденции. Для строительства ТПУ «Кленовый бульвар» рядом с музеем-заповедником изымаются земельные участки по улице Новинки, вл. 12а, 12б и улице Коломенская вл. 29-31; вл. 33. Самое интересное, что в составе ТПУ «Кленовый бульвар» планируется построить офисно-административный центр на 25 тыс. кв. м., торговый центр еще на 25 тыс. кв. м. и комплекс апартаментов на 30 тыс. кв.м.

Рядом с ТПУ «Кленовый бульвар» уже сейчас ведется строительство жилого комплекса «Ривер-парк» и торгово-развлекательного центра.

Жители Москвы разместили на сайте Change.org петицию с требованием прекратить застройку территории заповедника «Коломенское». Авторы петиции отметили, что  

В ней говорится строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) неблагоприятно повлияет на жизнь граждан ЮАО, ухудшит экологическую ситуацию и приведет к разрушению природно-исторического памятника.

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