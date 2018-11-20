Сотрудникам администрации Липецкой области запретили пользоваться Skype
Сотрудникам администрации Липецкой области запретили использовать интернет сервис видеозвонков. Руководство объяснило данное требование обеспечением безопасности данных
Сотрудникам администрации Липецкой области запретили использовать сервис видеозвонков Skype. Руководство объяснило данное требование обеспечением безопасности данных.
Представитель липецкой областной администрации Михаил Шаршаков сообщил «Коммерсанту», что рекомендация не использовать сервис Skype касается только рабочего времени государственных служащих. «Вне работы - хоть заболтайтесь», - добавил пресс-секретарь. Кроме того, запрет не касается других сервисов для осуществления звонков и мессенджеров.
Какие санкции предусмотрены за нарушение рекомендации, не сообщается.