«Первому каналу» для улучшения финансовых показателей понадобятся миллиарды рублей из бюджета
В 2017 году «Первый канал» получил от государства 7,3 млрд рублей, а холдинг ВГТРК - 25,8 млрд., но по размеру аудитории «Первый» уступает телеканалу «Россия 1»
Государственному «Первому каналу» для стабилизации финансового положения необходимо ежегодные субсидии из федерального бюджета в размере нескольких миллиардов. Об этом говорится в отчете аудиторско-консалтинговой компании PwC.
В докладе аудиторов говорится, что действующая система выделения субсидий «Первому каналу» не учитывает «общественно-политическую миссию» телеканала в то время, как ее выполнение и является одной из причин убытков.
На финансовые показатели «Первого канала» негативным образом также влияют падение аудитории и растущая конкуренция со стороны тематических каналов.
Источник «Коммерсанта» сообщает, что на основании результата аудиторской проверки, которая проводилась по заказу «Первого канала», гендиректор телеканала Константин Эрнст в ближайшее время может обратиться к правительству за финансовой помощью.
По некоторым данным, в 2017 году «Первый канал» получил от государства 7,3 млрд рублей, а холдинг ВГТРК - 25,8 млрд рублей. При этом по размеру аудитории «Первый» уступает телеканалу «Россия 1» третий год подряд.