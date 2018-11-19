Власти могут разрешить охоту на животных из Красной книги
Депутат Госдумы РФ Владислав Резник обратился в Минприроды с просьбой оценить предложение, согласно которому можно было бы разрешить охоту на животных из Красной книги в обмен на то, что охотники вложат средства в охрану этих животных
Депутат Госдумы РФ Владислав Резник обратился в Минприроды с просьбой оценить предложение, согласно которому можно было бы разрешить охоту на животных из Красной книги в обмен на то, что охотники вложат средства в охрану этих животных.
Депутат направил в природоохранное ведомство запрос, в котором содержится предложение внедрить в России программы, разрешающие трофейную охоту на редкие виды животных. При этом полученные от охотников деньги предлагается тратить на исследования и охрану исчезающих видов животных.
Позже Владислав Резник в беседе с «Коммерсантом» подчеркнул, что он не предлагает разрешить охоту на редких животных, а всего лишь просит изучить такую возможность.
В Минприроды в ответ на предложение депутата заявили, что трофейную охоту можно разрешить только на те виды животных, численность которых к настоящему времени восстановлена и стабильна.
Отметим, что Владислав Резник состоит в «Клубе горных охотников», который некоторое время назад пытался получить разрешение на добычу путоранского снежного барана. Взамен на разрешение клуб предлагал 15 млн рублей на охрану этого подвида. Росприроднадзор тогда ответил отказом на предложение охотников.