В России в результате ДТП с начала года погибли почти 15 тысяч человек
В России с начала 2018 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 14,8 тысяч человек, а пострадали 174 тысячи человек. Такие данные привели в ГИБДД России
В России с начала 2018 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 14,8 тысяч человек, а пострадали 174 тысячи человек. Такие данные привели в ГИБДД России.
По данным Госавтоинспекции, с начала текущего года в стране было зафиксировано 136 тысяч дорожных аварий. В ДТП погибли 14,8 тысяч человек и еще 174 тысячи человек получили различные травмы.
В 2017 году в результате ДТП погибли 19 тысяч человек, сообщает РБК со ссылкой на данные ГИБДД.
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников назвал основной причиной дорожных аварий - человеческий фактор. «Самоуверенность, переоценка своих сил и надежда на везение приводят в итоге к авариям, совершенным в нетрезвом состоянии, с превышением скорости, выездом на встречную полосу», - заявил полицейский начальник.