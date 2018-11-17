Правительство пообещало улучшить состав потребительской корзины через три года
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила о планах правительства улучшить качество потребительской корзины, чтобы приблизить ее к нормам здорового питания. Об этом чиновница заявила на фоне эксперимента саратовского депутата, который попробовал месяц питаться на 3,5 тысячи рублей
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила о планах правительства улучшить качество потребительской корзины, чтобы приблизить ее к нормам здорового питания. Об этом чиновница заявила на фоне эксперимента саратовского депутата, который попробовал месяц питаться на 3,5 тысячи рублей.
Татьяна Голикова рассказала в интервью «Российской газете», что пересмотр состава потребительской корзины запланирован на 2021 год. «Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания», - заявила министр.
В планах правительства увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов и одновременно снизить объемы мучных продуктов, картофеля, маргарин. Приведение состава потребительской корзины к нормам здорового питания повлечет за собой повышение ее стоимости. Сейчас размер минимального набора продуктов на месяц составляет в среднем 3,8 тысячи рублей.
Напомним, ранее депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко в качестве эксперимента месяц питался на 3,5 тысячи рублей, после чего потребовал от властей увеличить стоимость потребительской корзины минимум до 10 тысяч рублей.
Народный избранник рассказал, что 3,5 тысяч рублей ему хватило только на то, чтобы питаться в основном крупами и овощами. На мясо и рыбу денег уже не оставалось. В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале саратовский депутат назвал утвержденную правительством потребительскую корзину «геноцидом населения».
Впрочем, ведущие государственного телеканала не поддержали позицию депутата и заявили, что «физиологически прожить на 3,5 тысяч рублей в месяц возможно». Другие гости программы в свою очередь заявили, что граждане могут сами выращивать картошку и другие овощи для сокращения расходов на питание.