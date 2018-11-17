Меню
Общество
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Общество
17 ноября 06:34

Правительство пообещало улучшить состав потребительской корзины через три года

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила о планах правительства улучшить качество потребительской корзины, чтобы приблизить ее к нормам здорового питания. Об этом чиновница заявила на фоне эксперимента саратовского депутата, который попробовал месяц питаться на 3,5 тысячи рублей

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила о планах правительства улучшить качество потребительской корзины, чтобы приблизить ее к нормам здорового питания. Об этом чиновница заявила на фоне эксперимента саратовского депутата, который попробовал месяц питаться на 3,5 тысячи рублей.  

Татьяна Голикова рассказала в интервью «Российской газете», что пересмотр состава потребительской корзины запланирован на 2021 год. «Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания», - заявила министр.

В планах правительства увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов и одновременно снизить объемы мучных продуктов, картофеля, маргарин. Приведение состава потребительской корзины к нормам здорового питания повлечет за собой повышение ее стоимости. Сейчас размер минимального набора продуктов на месяц составляет в среднем 3,8 тысячи рублей.

Напомним, ранее депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко в качестве эксперимента месяц питался на 3,5 тысячи рублей, после чего потребовал от властей увеличить стоимость потребительской корзины минимум до 10 тысяч рублей.

Народный избранник рассказал, что 3,5 тысяч рублей ему хватило только на то, чтобы питаться в основном крупами и овощами. На мясо и рыбу денег уже не оставалось. В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале саратовский депутат назвал утвержденную правительством потребительскую корзину «геноцидом населения».

Впрочем, ведущие государственного телеканала не поддержали позицию депутата и заявили, что «физиологически прожить на 3,5 тысяч рублей в месяц возможно». Другие гости программы в свою очередь заявили, что граждане могут сами выращивать картошку и другие овощи для сокращения расходов на питание.

Материалы по теме
Саратовский депутат, месяц питавшийся на 3,5 тысячи рублей, потребовал повысить прожиточный минимум
ЦБ зафиксировал сокращение объема сбережений российских граждан
Саратовский депутат попробует прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц
Сейчас на главной
Горячие новости
Покупайте сегодня, завтра будет дороже
Эксперты предупредили об очередном обвале российского рубля после Нового года. Замглавы аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева сообщила, что уже в ближайшие две недели курс национальной валюты «будет балансировать на грани падения»
Авторская колонка
Кто не успел - тот опоздал
Про хронические опоздания Путина лучше меня, пожалуй, вам расскажет специалист по хроническим состояниям, зависимостям и расстройствам. Я уверен, что это именно психологическая проблема.
Орехъ Антон
жилищное строительство
Земля уходит из-под ног
Цель преследуется действительно благая – развивать застроенные территории. В теории это выглядит так – сносится, к примеру, старый и давно аварийный жилой сектор и на его месте появляется новенький микрорайон. На практике сносимый жилой сектор может быть вовсе и не старым
Горячие новости
Сам себя не похвалишь…
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил о победе российской столицы в международном конкурсе Business Traveller Russia and CIS Awards. Однако оказалось, что конкурс был организован столичным правительством, а конкурентами Москвы были только Петербург и Астана
Горячие новости
«Троллейбус – враг мэра»
Московскому троллейбусу 15 ноября исполнилось ровно 85 лет, однако столичные власти впервые отказались от проведения праздничных мероприятий. Жители города считают, что мэрия проигнорировала юбилей в рамках политики по уничтожению экологичного городского транспорта
Горячие новости
Аэропорт «Шереметьево» в два раза увеличит сбор для авиакомпаний за взлет и посадку
Об этом сообщил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун в ходе своего выступления на форуме «Крылья будущего»
Горячие новости
«Султан Рамзан» и чеченцы-кровопийцы
Власти Чеченской республики пригрозили судебным разбирательством создателям компьютерной игры Vampire: The Masquerade. По сюжету игры, республикой управляет клан вампиров, а главным у них является «султан Рамзан»
Горячие новости
Международный валютный фонд признал Крым частью России
МВФ признал Крым частю Российской Федерации. В ноябрьском обзоре европейской экономики «Regional Economic Outlook. Europe» данные по Крыму и Севастополю учтены как часть данных России
Горячие новости
В Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидаются морозы до -9 градусов
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 19 ноября, ночью ожидается до -7 градусов мороза, а днем столбики термометров повысятся до 0, -5 градусов. Во вторник ночью похолодает уже до -9 градусов, а днем – до -6 градусов
Горячие новости
Хакеры от имени Центробанка атаковали российские банки
Злоумышленники от лица Центробанка РФ направили в кредитно-финансовые учреждения письма с вредоносным программным обеспечением. Информации о пострадавших банках и ущербе пока нет
Горячие новости
Бермудские пути
Связанная с Аркадием и Борисом Ротенбергами компания «Стройсервис» в течение нескольких лет была единственным участником тендеров на реконструкцию трамвайных путей в Москве. Всего фирма получила 11 подрядов на общую сумму около 4 млрд рублей
Горячие новости
Instagram-блогеров обяжут регистрироваться в качестве юрлиц и платить налоги
В первую очередь регистрироваться в качестве юрлица придется блогерам с большим количеством подписчиков, которые используют свой аккаунт для рекламы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины» и «Лефортово»
​Представляем читателю очередную запись дневника главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна из камеры СИЗО
Шестун Александр
Горячие новости
«Все в дом. Все в семью»
По данным муниципального депутата, подконтрольный чиновнику департамент практически «из рук в руки» передал через подрядные контракты выделенные из бюджета 365 млн рублей фирме своих ближайших родственников
Горячие новости
«Правительство разгромлено»
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты Алексея Навального во время протестных акций. «Выиграли. Полностью. Правительство разгромлено», - написал Алексей Навальный
Горячие новости
Производители и продавцы хлеба договорились о заморозке цен
Производители хлеба и владельцы торговых сетей подписали меморандум о сдерживании цен. Участники соглашения договорились до 1 февраля 2019 года не повышать цены на социально значимые сорта хлеба
Авторская колонка
Ари с нами, пусть ему везет
Я старомоден. Почти так же, как мечта сыграть за сборную России. Сейчас уже можно начинать мечтать об игре в Мировой Суперлиге, даже если ты футболист (у других видов спорта лиги с похожими названиями есть давно), но и за сборную все еще можно.
Уткин Василий
Горячие новости
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о налоге для самозанятых
С 1 января 2019 года налог будет взиматься в Москве, Московской области, Калужской области и республике Татарстан