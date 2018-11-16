Сергей Собянин объявил о победе Москвы в «международном» конкурсе, организованном мэрией
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил о победе российской столицы в международном конкурсе Business Traveller Russia and CIS Awards. Однако оказалось, что конкурс был организован столичным правительством, а конкурентами Москвы были только Петербург и Астана
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил о победе российской столицы в международном конкурсе Business Traveller Russia and CIS Awards. Однако оказалось, что конкурс был организован столичным правительством, а конкурентами Москвы были только Петербург и Астана.
Сергей Собянин рапортовал о том, что Москва по итогам ежегодного «международного конкурса» стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире. Блогер Иван Ежиков обратил внимание, что конкурс был организован непосредственно правительством Москвы. Об этом говорится в разделе «правила конкурса» на сайте премии.
Координатором «международного» мероприятия выступила компания «Уитнесс Медиа», которая ранее подписала госконтракт с Департаментом спорта и туризма российской столицы, сообщает «МБХ Медиа».
Напомним, в январе 2018 года Сергей Собянин объявил о получении Москвой в международной премии «Устойчивое развитие транспорта». Позже выяснилось, что российская столица лишь удостоилась «похвального отзыва».