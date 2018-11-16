Московские власти проигнорировали 85-летний юбилей троллейбуса
Московскому троллейбусу 15 ноября исполнилось ровно 85 лет, однако столичные власти впервые отказались от проведения праздничных мероприятий. Жители города считают, что мэрия проигнорировала юбилей в рамках политики по уничтожению экологичного городского транспорта
Московскому троллейбусу 15 ноября исполнилось ровно 85 лет, однако столичные власти впервые отказались от проведения праздничных мероприятий. Жители города считают, что мэрия проигнорировала юбилей в рамках политики по уничтожению экологичного городского транспорта.
15 ноября 1933 года в российской столице на маршрут вышел первый троллейбус ЛК-1 (сокращенное от Лазарь Каганович). С тех пор троллейбусы стали массово вытеснять трамваи.
С приходом к власти Сергея Собянина ситуация в столице изменилась и теперь троллейбусы с маршрутов вытесняют дизельные автобусы и электробусы, которые являются менее экологичным видом общественного транспорта и требующим более дорогостоящего обслуживания.
Простые москвичи считают, что именно по этой причине мэрия Москвы отменила традиционный парад троллейбусов, а все столичные СМИ проигнорировали юбилей этого вида общественного транспорта. День рождения «опального» троллейбуса проигнорировали ТВЦ, «Вечерняя Москва» и официальные порталы мэрии и городского департамента транспорта.
«Мэрия отменила парад троллейбусов в день 85-летия московского троллейбуса. Раньше он проводился каждый год и был очень популярен у москвичей, но теперь троллейбус - враг мэра», - прокомментировал ситуацию блогер Максим Кац.
Юбилей столичного троллейбуса был упомянут только в Twitter-аккаунте Мосгортранса. Под коротким постом жители города стали массово оставлять язвительные комментарии и обвинять Сергея Собянина в уничтожении троллейбусов.
«85, очевидно, станет последней датой троллейбуса, благодаря вам»; «Вы лучше вместо пустого славословия по поводу юбилея прекратите уничтожать троллейбусы, заменяя их на автобусы или совершенно непрактичные и дорогие электробусы!»; «Собянин, где праздник?», - так москвичи прокомментировали транспортную политику градоначальника.