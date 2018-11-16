Меню
Общество
Инструкция для туристов, выезжающих за границу
Общество
16 ноября 12:40

Московские власти проигнорировали 85-летний юбилей троллейбуса

Московскому троллейбусу 15 ноября исполнилось ровно 85 лет, однако столичные власти впервые отказались от проведения праздничных мероприятий. Жители города считают, что мэрия проигнорировала юбилей в рамках политики по уничтожению экологичного городского транспорта

Фото: vsevesti24.ru

Московскому троллейбусу 15 ноября исполнилось ровно 85 лет, однако столичные власти впервые отказались от проведения праздничных мероприятий. Жители города считают, что мэрия проигнорировала юбилей в рамках политики по уничтожению экологичного городского транспорта.

15 ноября 1933 года в российской столице на маршрут вышел первый троллейбус ЛК-1 (сокращенное от Лазарь Каганович). С тех пор троллейбусы стали массово вытеснять трамваи.

С приходом к власти Сергея Собянина ситуация в столице изменилась и теперь троллейбусы с маршрутов вытесняют дизельные автобусы и электробусы, которые являются менее экологичным видом общественного транспорта и требующим более дорогостоящего обслуживания.  

Простые москвичи считают, что именно по этой причине мэрия Москвы отменила традиционный парад троллейбусов, а все столичные СМИ проигнорировали юбилей этого вида общественного транспорта. День рождения «опального» троллейбуса проигнорировали ТВЦ, «Вечерняя Москва» и официальные порталы мэрии и городского департамента транспорта.

 «Мэрия отменила парад троллейбусов в день 85-летия московского троллейбуса. Раньше он проводился каждый год и был очень популярен у москвичей, но теперь троллейбус - враг мэра», -  прокомментировал ситуацию блогер Максим Кац.

Юбилей столичного троллейбуса был упомянут только в Twitter-аккаунте Мосгортранса. Под коротким постом жители города стали массово оставлять язвительные комментарии и обвинять Сергея Собянина в уничтожении троллейбусов.  

«85, очевидно, станет последней датой троллейбуса, благодаря вам»; «Вы лучше вместо пустого славословия по поводу юбилея прекратите уничтожать троллейбусы, заменяя их на автобусы или совершенно непрактичные и дорогие электробусы!»; «Собянин, где праздник?», - так москвичи прокомментировали транспортную политику градоначальника.

Материалы по теме
Московские власти потратят 3 млн рублей на подготовку специалистов по подавлению народного протеста
В Москве из-за морозов в утренний час пик на маршруты не вышли 170 автобусов
Минтранс предложил ввести плавающие тарифы на проезд в общественном транспорте
Сейчас на главной
Горячие новости
«Султан Рамзан» и чеченцы-кровопийцы
Власти Чеченской республики пригрозили судебным разбирательством создателям компьютерной игры Vampire: The Masquerade. По сюжету игры, республикой управляет клан вампиров, а главным у них является «султан Рамзан»
Горячие новости
Международный валютный фонд признал Крым частью России
МВФ признал Крым частю Российской Федерации. В ноябрьском обзоре европейской экономики «Regional Economic Outlook. Europe» данные по Крыму и Севастополю учтены как часть данных России
Горячие новости
В Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидаются морозы до -9 градусов
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 19 ноября, ночью ожидается до -7 градусов мороза, а днем столбики термометров повысятся до 0, -5 градусов. Во вторник ночью похолодает уже до -9 градусов, а днем – до -6 градусов
Горячие новости
Хакеры от имени Центробанка атаковали российские банки
Злоумышленники от лица Центробанка РФ направили в кредитно-финансовые учреждения письма с вредоносным программным обеспечением. Информации о пострадавших банках и ущербе пока нет
Горячие новости
Бермудские пути
Связанная с Аркадием и Борисом Ротенбергами компания «Стройсервис» в течение нескольких лет была единственным участником тендеров на реконструкцию трамвайных путей в Москве. Всего фирма получила 11 подрядов на общую сумму около 4 млрд рублей
Горячие новости
Instagram-блогеров обяжут регистрироваться в качестве юрлиц и платить налоги
В первую очередь регистрироваться в качестве юрлица придется блогерам с большим количеством подписчиков, которые используют свой аккаунт для рекламы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины» и «Лефортово»
​Представляем читателю очередную запись дневника главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна из камеры СИЗО
Шестун Александр
Горячие новости
«Все в дом. Все в семью»
По данным муниципального депутата, подконтрольный чиновнику департамент практически «из рук в руки» передал через подрядные контракты выделенные из бюджета 365 млн рублей фирме своих ближайших родственников
Горячие новости
«Правительство разгромлено»
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты Алексея Навального во время протестных акций. «Выиграли. Полностью. Правительство разгромлено», - написал Алексей Навальный
Горячие новости
Производители и продавцы хлеба договорились о заморозке цен
Производители хлеба и владельцы торговых сетей подписали меморандум о сдерживании цен. Участники соглашения договорились до 1 февраля 2019 года не повышать цены на социально значимые сорта хлеба
Авторская колонка
Ари с нами, пусть ему везет
Я старомоден. Почти так же, как мечта сыграть за сборную России. Сейчас уже можно начинать мечтать об игре в Мировой Суперлиге, даже если ты футболист (у других видов спорта лиги с похожими названиями есть давно), но и за сборную все еще можно.
Уткин Василий
Горячие новости
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о налоге для самозанятых
С 1 января 2019 года налог будет взиматься в Москве, Московской области, Калужской области и республике Татарстан
Горячие новости
Заморозка цен привела к дефициту
Решение правительства заморозить цены на бензин на уровне июня текущего года привело к возникновению другой проблемы – дефициту топлива на автозаправочных комплексах. Наиболее остро ситуация складывается в сибирских регионах, где сохраняется высокая концентрация независимых АЗС
Горячие новости
Тюмень возглавила рейтинг городов с самыми хорошими дорогами
Рейтинг городов с качественным дорожным покрытием возглавила Тюмень. Далее следуют Набережные Челны, Москва, Кемерово, Новокузнецк, Краснодар, Воронеж, Казань, Тольятти и Пенза
Горячие новости
Российские школьники запустили флешмоб «Путин - вор»
Школьники из разных регионов страны начали флешмоб в поддержку своих «коллег» из поселка Таежный Красноярского края. Учащиеся пишут на классной доске фразу «Путин - вор» и выкладывают в соцсети
Горячие новости
Мэрия Москвы объявила самостроем бизнес-центр West Park
Власти Москвы объявили бизнес-центр West Park на Очаковском шоссе самовольной постройкой. По версии чиновников, у девелоперской компании не было разрешения на строительство, поэтому теперь здание должно быть снесено
Горячие новости
Чиновники «ликвидировали» незаконную свалку с помощью Photoshop
В Саратовской области ответственный за «мусорные» вопросы чиновник отчитался о ликвидации стихийной свалки, подделав фотографии в программе Photoshop. В настоящее время госслужащий уже лишился занимаемой должности
Горячие новости
Пища для депутата
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн опроверг слухи о «копеечных» ценах в парламентской столовой. В ответ на информацию о том, что в Думе можно поесть «на 60 рублей», народный избранник разместил в Twitter фотографию своего обеда за 253 рубля