Власти Чечни подадут в суд на создателей игры Vampire: The Masquerade
Власти Чеченской республики пригрозили судебным разбирательством создателям компьютерной игры Vampire: The Masquerade. По сюжету игры, республикой управляет клан вампиров, а главным у них является «султан Рамзан»
Власти Чеченской республики пригрозили судебным разбирательством создателям компьютерной игры Vampire: The Masquerade. По сюжету игры, республикой управляет клан вампиров, а главным у них является «султан Рамзан».
Министр республики по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что власти намерены обратиться в суд, поскольку Чечня в компьютерной игре упоминается в негативном контексте.
«Это бессовестное поведение разного рода дельцов, которые обманывают людей иллюзиями. Мы находимся в состоянии информационной войны», - заявил Джамбулат Умаров, слова которого приводит ТАСС.
В новой части игры Vampire: The Masquerade фигурирует республика Чечня, которой управляет клан вампиров, а члены этого клана пьют кровь местного населения.