В Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидаются морозы до -9 градусов
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 19 ноября, ночью ожидается до -7 градусов мороза, а днем столбики термометров повысятся до 0, -5 градусов. Во вторник ночью похолодает уже до -9 градусов, а днем – до -6 градусов
Фото: 4lifemsk.ru
В Москве и Московской области в начале следующей недели ожидается значительное похолодание и снегопад. Дневная температура воздуха понизится в среднем до -6 градусов.
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 19 ноября, ночью ожидается до -7 градусов мороза, а днем столбики термометров повысятся до 0, -5 градусов. Во вторник ночью похолодает уже до -9 градусов, а днем – до -6 градусов.
Также в столичном регионе ожидаются незначительные осадки в виде снега, которые могут продлиться до конца недели.