Instagram-блогеров обяжут регистрироваться в качестве юрлиц и платить налоги
В первую очередь регистрироваться в качестве юрлица придется блогерам с большим количеством подписчиков, которые используют свой аккаунт для рекламы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью
Блогеров в социальной сети Instagram обяжут закреплять юридический статус своего аккаунта и платить налоги, поскольку они размещают рекламу и продают различные услуги. Об этом агентству «Москва» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
По словам депутата, для соцсетей необходимо ввести обязательные требования для юридического закрепления аккаунта за пользователем. В первую очередь регистрироваться в качестве юрлица придется блогерам с большим количеством подписчиков, которые используют свой аккаунт для рекламы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью.
Такая мера с одной стороны увеличит доход бюджета за счет уплаты налогов, а с другой стороны, заставит блогеров нести ответственность за информацию, которую они размещают в своем аккаунте.