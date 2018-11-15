Меню
Общество
«Надежно как в швейцарском банке» – это не про нас
Авторская колонка
15 ноября 17:18
Шестун Александр

Глава Серпуховского района

Все авторы

Заметки узника «Матросской тишины» и «Лефортово»

О генералах, решающих все и беспределе правоохранительной системы

05.08.2018. «Матросская тишина»

Сегодня, 5 октября, меня из больницы насильно вывозят в Мосгорсуд, причем делают это очевидно по ошибке - потому что, сегодня у меня рассматривается восемь жалоб в Басманном суде на бездействие следователя, где я имею право присутствовать, но никак не обязан. Получается, что сегодня с утра до ночи буду находиться в прокуренном автозаке без воды, еды и таблеток, без очков, в спортивном костюме, ведь меня забрали с прогулки. Вот что значит тюрьма, даже в больнице, где врач с легким сердцем написала, что я могу участвовать в судебном заседании, зная при этом, что даже здоровые люди не могут выдержать эти бесчеловечные условия доставки в суд.

Сколько уже написано об этом, сколько решений ЕСПЧ, приравнивающих к пыткам доставку обвиняемого в суд. Врачи из тюремной больницы должны поменять свои белые халаты на камуфляж ФСИН, тогда их внешнее содержание будет соответствовать внутреннему, особенно это подходит заведующей терапевтическим отделением с говорящей фамилией Коновалова – именно она предоставила справку о том, что я абсолютно здоров и могу принимать участие в судебном заседании.

Самое страшное в тюрьме – это твое полное бесправие, каждый может пнуть тебя, сделать с тобой все, что угодно, ты – никто, хотя нет приговора суда, и ты еще пока невиновен и не осужден.

Если из «Лефортово» на суды я выезжал с удовольствием, ведь там дефицит общения с сидельцами, с адвокатами, и каждый выезд – приключение, однако сколько я ни писал просьб в суды о моем личном участии, мне предлагали только видеоконференцсвязь, сегодня же ровно все наоборот. Согласно моей жалобе на действия следователя в порядке ст.125 УПК РФ, я имею право на личное участие по видеоконференцсвязи. Обязан я присутствовать на заседаниях по продлению ареста.

Почему-то вместо Басманного суда меня привезли в Мосгорсуд, посадили в «стакан» (камера площадью 2 кв. м.) и я даже не знаю, во сколько суд, по какому случаю, и никто не может сказать этого. Можно проторчать в этой будке пять-шесть часов. Сижу уже два часа примерно, прошу кипяток, положенный мне, ведь в сухпайке есть стакан и пакетик с чаем. После десятой просьбы приносят чайник, наливают воды в стакан, но он оказывается дырявым, с браком. Прошу дать другой, но надзиратель-полицейский из Мосгорсуда смотрит на меня, как на дурака: где ж я вам возьму?

Полное бессилие перед государственной машиной сломает любого человека, превратит во врага. Полицейские, обсуждая мой дырявый стакан, громко смеются, делают «остроумные» замечания.

Как и следовало ожидать, мое судебное заседание перенесли из-за того, что я не оповещен, мои защитники также не имели информации о сегодняшнем процессе. Для чего надо было тратить столько денег - при том, что было очевидно, что судебное заседание было организовано с грубейшими нарушениями закона? Вот она Россия во всей красе!

По моим подсчетам более тридцати сотрудников организовывали мою доставку, судебный процесс, я уже не считаю того, что пропустил сегодня слушание в Басманном суде, где меня ожидали родственники, адвокаты, прокуроры, следователи, судьи и т.д. Государство нанесло урон моему здоровью, моим правам, потратило огромные деньги на срыв двух процессов. Кто ответит за это?

Когда мы вернулись на автозаке в «Матросскую тишину», нас долго не выпускали из машины, шел разговор среди надзирателей, что в СИЗО находится генерал-майор Мороз, начальник УФСИН по Москве. Мы долго стучали по стенам, и ребята даже раскачивали машину с целью привлечь внимание.

Вошел я в свою 726 камеру примерно в 17:00 и сразу стал требовать начальство для того, чтобы мне объяснили, на каком основании меня отвезли в Мосгорсуд вместо Басманного, ведь я все равно не был извещен, как и мои адвокаты, и даже не знал темы заседания.

Пришел неизвестный майор и сказал:

- Не кричите! Сейчас руководству будет доложено.

Хотя было уже 18:00, пятница, обычно руководства в такое время уже не было.

Через час пришел конвойный и сказал:

- Шестун, с вещами на выход в течение двадцати минут.

Я быстро прокрутил «кинопленку» последних дней в голове, и у меня вся картина встала на место. Последние три дня главврач Динар Гайсин перестал ходить к нам на утреннюю проверку. До этого во вторник мой лечащий врач Раиса Алексеевна потребовала провести ФГС (на язву желудка), хотя мы договорились с ней сделать это на следующей неделе. Гайсин, говорящий ранее, что если подтвердится стеноз сосудов в сонной артерии у меня, то отправит легко на медосвидетельствование в центр имени Бакулева. УЗИ подтвердило 64% стеноза, но вдруг резко Динар Тагирович поменял риторику, заявив:

- Вы же понимаете, что с вами не все так просто?

Пришла Каретникова, и я рассказал о резкой смене настроений. Она сразу поняла, что он получил команду и пошла требовать от него быть в первую очередь врачом, а потом уже тюремщиком. Через пять минут прибежал Динар Тагирович и попросил написать новое заявление об исследовании в центре им.Бакулева. Я успокоился и посчитал, что так и будет, помня его громкие заявления о том, что он не поддается давлению. В этот же день меня осмотрели уже три врача и удивительно одинаковые заключения сделали о моем чудесном выздоровлении кардиолог, невролог и гастроэнтеролог. Проделав в срочном порядке ФГС, врач радостно отрапортовал мне, что все замечательно, а от язв желудка, что в нескольких местах кровоточили несколько дней назад, не осталось и следа.

Вот я думаю: у кого из нас более мерзкая жизнь? У меня, сидящего в тюрьме, или у них, делающих одинаковые заключения о замечательном здоровье заключенных, даже когда они одной ногой в могиле? Окончательно я убедился, что мой возврат в «Лефортово» спланирован за несколько дней, несмотря на то, что я не долечился, проанализировав весь алгоритм и сопоставив факты. Конвойные сообщили, что получили команду забрать меня в обед, то есть это не мои разборки с «Матросской тишиной» и ругань с майором в 18:00 по поводу моей незаконной отправки в суд в пятницу, 5 октября 2018.

Открутив назад события, я припомнил, что во вторник давал показания следователю Писареву по поводу вымогательства у меня денег в особо крупном размере высокопоставленными сотрудниками ФСБ. Я сделал подобное заявление на имя директора Бортникова и в управление «М» ФСБ РФ примерно месяц назад и его расписали следователям, которые ведут мое уголовное дело.

На допросе я письменно заявил, что эти данные я готов предоставить только сотрудникам ФСБ или военному следственному управлению, имеющим данные полномочия. Плюс эти данные являются гостайной, и я давал расписку о неразглашении, подтвердив, что вымогательство готов подтвердить фактами под присягой.

Именно со следующего дня коренным образом изменилось поведение врачей, как по взмаху волшебной палочки. Я же из «Лефортово», где сидит первый замдиректора ФСИН Коршунов и только уехал в колонию сам руководитель ФСИН Реймер, знаю, как они боятся ФСБ.

Несмотря на такой печальный финал моего пребывания в тюремной больнице, я очень доволен 40 днями в «Матросской тишине». Это можно назвать отпуском из «Лефортово», «экскурсионкой», квестом, обучающим или экстремальным туром. Все эти названия годятся для того, чтобы описать послевкусие, которое, пожалуй, может сравниться по яркости с жизнью в СИЗО-5 «Водник». Разница только в том, что в начале моего заключения у меня было гораздо больше надежд на счастливый исход моего дела, а сейчас их практически не осталось.

«Каток», который по мне едет, настолько силен, что даже Элла Памфилова не в силах изменить что-то со своей поддержкой, я уже не говорю о сотрудниках администрации района, которых продолжают сажать и «просить» у них там показания на Шестуна, а что им остается делать... Ни председатель СПЧ Федотов М.А., ни уполномоченный по правам человека Москалькова Т.И., ни Каретникова А.Г., ни члены ОНК не в состоянии мне помочь, хотя я, конечно, очень признателен им за поддержку и буду помнить всю свою жизнь, хоть и короткую.

За эти 40 дней в «Матросской тишине» я увидел столько трагедий, столько изломанных судеб, по сравнению с моей сломанной жизнью, еще более ужасных и несправедливых. Мало того, у меня было время и возможность написать об этом, что сейчас является главным увлечением.

Конечно, после этого у меня будут большие неприятности, мне уже много раз угрожали по поводу моих публикаций, обещают 15 лет лишения свободы, если я не прекращу, и я им верю, они сейчас в тренде, хозяева жизни.

Я, конечно, помню, как хозяева жизни менялись со временем. Я был членом КПСС и помню секретарей Горкомов и Обкомов, которые вызывали на «ковер» прокуроров, судей и милицию. В 90-е своими глазами видел мощь и влияние бандитских группировок, «решавших» тогда все вопросы, помню, как Ваня Назаров и Олег Базылян говорили мне, что сейчас прокуроры – хозяева жизни. Каждый раз я говорил горкомовцам, бандитам, прокурорам:

- Так будет не всегда!

Если отмотать на 20 лет назад, то мы даже и близко не наблюдали того могущества, которое сейчас у некоторых служб ФСБ. Все под ними. Именно они решают, кто миллиардер, кто генерал, а кто «преступник», а население вроде бы и не против. Жителей уже давно не удивляет, что некоторые генералы ФСБ живут в домах стоимостью десятки миллионы долларов, что ими контролируется все бизнес-сообщество. Аскетизм нынче не в чести у конторских, хотя надо отдать должное: есть среди них и порядочные офицеры.

За все надо платить. 40 дней в больнице, в хороших условиях, и восстановление здоровья я потерял за один день 5 октября 2018 года. Мало того, что меня пытали с утра с этапированием до Мосгорсуда, так еще и как вернулся, то сразу услышал расхожую фразу в тюрьме - «С вещами на выход».

В 18.00 я начал собираться и проходить все процедуры обысков, снятие отпечатков пальцев, личный досмотр.

Один из конвойных, очевидно, из Подмосковья, спросил меня:

- За снежки (речь о народных волнениях, связанных с выбросами с полигона ТКО «Ядрово», 21 марта 2018 года в Волоколамске, когда губернатора Воробьева закидали снежками) сидите?

Более точной формулировки сложно себе придумать. Потом те же процедуры провели со мной уже в «Лефортово». В одиночную камеру я зашел только в шесть утра. Кто может себе такое представить? Чтобы тебя целые сутки подвергали пыткам, а именно так оценивает Европейский суд условия этапирования в российских тюрьмах. Сколько сил и здоровья потеряно за эти сутки? Какую страшную цену плачу я за свою принципиальность.

В «Лефортово» отбирают все вещи на карантине, сажают в одиночную камеру без всего. Ни книг, ни телевизора, ни газет, ни посуды, ни моющих средств, ни электроприборов — только через несколько дней со склада будут выдавать по чуть-чуть. Хорошо, что отец мой не дожил до этого ужаса, зная его чувствительность к такой несправедливости, даже сложно себе представить, что бы он сейчас делал и, как бы у него разрывалось сердце.

07.10.2018. «Лефортово»

Вчера, прибыв в этот страшный замок Иф, в это чистилище, где ломают человеческое достоинство, подавляют волю, в полную «заморозку», я был в полном ауте, тем более меня разместили в 188-й камере на четвертом этаже в самом углу без соседей.

Я был не готов морально и организационно к переезду, а это очень длительная и трудозатратная процедура. Я верил главврачу Гайсину, что, как мы и договаривались, меня предупредят хотя бы за день, а не за 20 минут. Все вещи у меня забрали, оставив самый минимум. Я остался без книг, газет, посуды, одежды, приборов, канцелярки, туалетных принадлежностей, вешалок, таблеток и находился в физически и духовно разбитом состоянии. Уже через две неделе мне 54 года, а я все, как маленький, верю людям.

Здесь, как в могиле, нет привычных перекрикиваний, как в «Матросской тишине», нет адвокатов (из-за искусственной очереди), нет кафе, переписки, душа, теплой воды и другого, что отвлекает тебя от мрачных мыслей и занимает твое время.

К вечеру я помылся, разобрал ту небольшую часть своих вещей, настроился на предстоящие трудности и заставил себя лечь пораньше, в семь часов. Надзиратель разбудил меня, крикнув в кормовое окно:

- Почему вы легли под одеяло? Еще отбоя не было!

- Так меня всю ночь обыскивали и оформляли до шести утра, я даже часа не спал, - ответил я ему.

- Кого это волнует? Это не по распорядку, укройтесь курткой, - настаивал продольный.

Поняв, что доказывать этому «блюстителю» закона все равно, что биться головой о стену, плюнул и оделся в куртку-пуховик, проспав до шести утра воскресенья. Засыпая, я вспомнил, как сотрудник СИЗО Саша, описывая мои вещи, крайне возмущался моими сожалениями о 12-летнем сроке бизнесмену Манаширову, моему бывшему соседу в «Лефортово».

- Да этот Гена Манаширов – мразь, уж я-то хорошо его знаю за три года. Я бы вообще ему пожизненное дал! – вещал фсиновец.

- Так убийцам столько не дают, - возражал я.

- Бежал бы в свой Израиль, как его брат. Еврейская рожа, всех бы их «к стенке».

- Знаешь, я тоже не идеализирую его, но как быть с его пятью детьми? Как быть с его престарелой мамой? Они в чем виноваты? – пытался я пробудить хоть что-то человеческое в нем.

- Да все они мрази! Я бы всех, у кого больше миллиона, расстреливал! – завершил опер.

Я понял, что комментировать дальше нет смысла. Наша Россия еще долго будет переживать отсутствие терпимости и человеколюбия в обществе. Страна тюрем, зон, блатных и надзирателей. Кто мешает этому Саше строить торговые центры, как Манаширов? Зарабатывать и стать богатым?! Легче злорадствовать над чужим горем, не напрягая свой мозг и мышцы. Мало того, можно еще и покомандовать, потешить свое самолюбие. Я понимаю, если бы тюремщик осуждал грабителя, наркодельца, чиновника или генерала, который, сажая других, зарабатывает на этом, или хотя бы бизнесмена, сделавшего свой капитал на мусорных свалках.

С семи вечера я проспал в куртке и штанах до шести утра, когда продольный объявил подъем, настолько я был изнеможен суточным марафоном этапирования.

Встал я очень бодрый, умылся, побрился, убрался в комнате, зашил дырки в сумке, почистил одежду, написал с ходу более десяти жалоб, несколько писем…

«А что, «Лефортово», может быть, не так и плохо?», - подумал я. Во всяком случае, отсутствие адвокатов, электронной переписки, телевизора, книг, общения с другими арестантами, которое отнимает время от борьбы, в каком-то смысле пойдет на пользу. В больнице я не написал почти ни одной жалобы, а в «Лефортово» ранее я менее десяти штук в день не отправлял. Буду проситься ездить на все суды, чтобы клеймить позором оборотней в погонах, буду писать ходатайства, жалобы, свое жизнеописание. На войне как на войне! К черту эти удобства и нормальную пищу, сытая жизнь не располагает к борьбе, а у меня врагов как пшеницы в мешке.

Сегодня, в воскресенье, я прогулялся во дворике на крыше тюрьмы и получил хороший заряд бодрости, хотя он и намного меньше, чем в «Матросской тишине», и солнце не доходит даже до лица. Иногда можно встать на лавку, подставить лицо под лучи для загара.

Пришел в камеру, нагрел кипятильником воду и помылся в тазике, поливая себя сам сверху ковшиком. Потом собрал с пола воду, которая только наполовину попала в тазик, я же один в камере. То, что женщины-надзирательницы через каждые пять минут заглядывают, меня нисколько не смущает, если я даже в туалет хожу у них на виду, - напомню, что железное конусное очко стоит под камерой и глазком, ничем не отгороженное. Они смотрят на меня, как через стекло, и я также. Как ни странно, но женщины ведут себя более жестко, чем мужчины-надзиратели. В выходные они все вместе собираются на «ресепшн» в центре СИЗО и громко ржут, видимо, рассказывая анекдоты или еще что-нибудь смешное.

Читать мне нечего, поэтому пишу новеллы перед сном. Очень жду, когда меня навестят члены ОНК, чтобы увидеться, пообщаться. Давно я их не видел, им запрещён вход в «Матросскую тишину». Сейчас я не такой страшный, как во время голодовки, есть что показать девушкам – форму я набрал приличную, а уж рассказать столько могу, что и дня не хватит.

***

Понедельник, утро, 8 октября. Проснулся даже раньше подъема, сказалось, что вчера проспал одиннадцать часов как убитый, - без снов, как в яму провалился. Эту же ночь много вставал, свет мешал спать, хотя я уже давно не одеваю наглазник, привык. В тюрьме свет ночью не выключают, чтобы было видно в камеру видеонаблюдения все передвижения арестантов.

Как оказалось, Юрий Корный, с которым мы голодали одновременно в «Лефортово», а потом сидели в соседних камерах в больнице, сейчас опять сидит рядом со мной. Правда, он с соседом, а я один. Недалеко от нас на этаже – губернатор Коми Вячеслав Гайзер.

В больнице мы проговаривали с Юрой Корным возможность объявления новой голодовки, если нас вернут в «Лефортово». К сожалению, методов борьбы с нынешним беспределом правоохранительных органов не много. На жалобы сейчас не реагируют совсем… Конечно, вторая голодовка нанесет гораздо больший вред для организма, но, возможно, это лучше, чем смерть в неволе.

Возможно, продолжение следует…

Сейчас на главной
Горячие новости
«Все в дом. Все в семью»
По данным муниципального депутата, подконтрольный чиновнику департамент практически «из рук в руки» передал через подрядные контракты выделенные из бюджета 365 млн рублей фирме своих ближайших родственников
Горячие новости
«Правительство разгромлено»
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты Алексея Навального во время протестных акций. «Выиграли. Полностью. Правительство разгромлено», - написал Алексей Навальный
Горячие новости
Производители и продавцы хлеба договорились о заморозке цен
Производители хлеба и владельцы торговых сетей подписали меморандум о сдерживании цен. Участники соглашения договорились до 1 февраля 2019 года не повышать цены на социально значимые сорта хлеба
Авторская колонка
Ари с нами, пусть ему везет
Я старомоден. Почти так же, как мечта сыграть за сборную России. Сейчас уже можно начинать мечтать об игре в Мировой Суперлиге, даже если ты футболист (у других видов спорта лиги с похожими названиями есть давно), но и за сборную все еще можно.
Уткин Василий
Горячие новости
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о налоге для самозанятых
С 1 января 2019 года налог будет взиматься в Москве, Московской области, Калужской области и республике Татарстан
Горячие новости
Заморозка цен привела к дефициту
Решение правительства заморозить цены на бензин на уровне июня текущего года привело к возникновению другой проблемы – дефициту топлива на автозаправочных комплексах. Наиболее остро ситуация складывается в сибирских регионах, где сохраняется высокая концентрация независимых АЗС
Горячие новости
Тюмень возглавила рейтинг городов с самыми хорошими дорогами
Рейтинг городов с качественным дорожным покрытием возглавила Тюмень. Далее следуют Набережные Челны, Москва, Кемерово, Новокузнецк, Краснодар, Воронеж, Казань, Тольятти и Пенза
Горячие новости
Российские школьники запустили флешмоб «Путин - вор»
Школьники из разных регионов страны начали флешмоб в поддержку своих «коллег» из поселка Таежный Красноярского края. Учащиеся пишут на классной доске фразу «Путин - вор» и выкладывают в соцсети
Горячие новости
Мэрия Москвы объявила самостроем бизнес-центр West Park
Власти Москвы объявили бизнес-центр West Park на Очаковском шоссе самовольной постройкой. По версии чиновников, у девелоперской компании не было разрешения на строительство, поэтому теперь здание должно быть снесено
Горячие новости
Чиновники «ликвидировали» незаконную свалку с помощью Photoshop
В Саратовской области ответственный за «мусорные» вопросы чиновник отчитался о ликвидации стихийной свалки, подделав фотографии в программе Photoshop. В настоящее время госслужащий уже лишился занимаемой должности
Горячие новости
Пища для депутата
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн опроверг слухи о «копеечных» ценах в парламентской столовой. В ответ на информацию о том, что в Думе можно поесть «на 60 рублей», народный избранник разместил в Twitter фотографию своего обеда за 253 рубля
Горячие новости
«Аэрофлот» будет использовать биометрический контроль при посадке пассажиров
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует с нового года начать использовать биометрический контроль пассажиров во время осуществления посадки на рейс.
Горячие новости
Жительницы Саратова подали в суд на Росгвардию и Минобороны из-за отказа принять их на службу
В Саратове восемь местных жительниц подали в суд на Росгвардию и Минобороны РФ за отказ принять их на военную службу. Женщины хотели служить в спецназе по контракту
Горячие новости
МВД России предложило изменить свидетельство о регистрации автомобиля
МВД России изменит внешний вид и содержание СТС транспортного средства. Нововведения прописаны в проекте приказа «Об идентифицирующих транспортное средство документах»
Горячие новости
Саратовский депутат потребовал повысить прожиточный минимум
Депутат Саратовский облдумы Николай Бондаренко, который пытался месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, после своего эксперимента потребовал повысить прожиточный минимум до 20 тысяч рублей
Авторская колонка
Эли Гервиц: «Не надейтесь на то, что сам факт переезда в Израиль израильский суд воспримет, как побег от кредиторов»
«Россиянин задолжал четверть миллиарда и сбежал в Израиль» – статью под таким заголовком растиражировали многие российские СМИ – на радость антисемитам. Вниманию остальных предлагается анализ решения израильского суда
Гервиц Илья
Горячие новости
Кремль оставит вакантным пост главы Сахалина на случай провала Олега Кожемяко на выборах в Приморье
В Кремле обеспокоены высоким антирейтингом Олега Кожемяко в Приморском крае, поэтому готовят для него запасной вариант на случай поражения на выборах
Горячие новости
Глава правительства утвердил повышение тарифов ЖКХ с 1 января и 1 июля
Согласно постановлению правительства, коммунальные тарифы в новом году повысят два раза. В кабинете министров такой маневр объяснили тем, что индексация тарифов не превысила обычный уровень из-за роста ставки НДС