Тюмень возглавила рейтинг городов с самыми хорошими дорогами
Рейтинг городов с качественным дорожным покрытием возглавила Тюмень. Далее следуют Набережные Челны, Москва, Кемерово, Новокузнецк, Краснодар, Воронеж, Казань, Тольятти и Пенза
Российские граждане назвали Владивосток городом с самыми плохими дорогами в стране. Антирейтинг составлен по итогам опроса граждан на сайте SuperJob.
Самые плохие дороги, по мнению российских граждан, также в Рязани и Саратове.
Рейтинг городов с качественным дорожным покрытием возглавила Тюмень - 40% опрошенных назвали тюменские дороги «отличными». 47% оценили состояние дорожного полотна как «хорошее», а 10% респондентов - как «удовлетворительное».
За Тюменью в рейтинге следуют Набережные Челны, Москва, Кемерово, Новокузнецк, Краснодар, Воронеж, Казань, Тольятти и Пенза.