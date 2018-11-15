Саратовский чиновник «ликвидировал» незаконную свалку с помощью Photoshop
В Саратовской области ответственный за «мусорные» вопросы чиновник отчитался о ликвидации стихийной свалки, подделав фотографии в программе Photoshop. В настоящее время госслужащий уже лишился занимаемой должности
В Саратовской области ответственный за «мусорные» вопросы чиновник отчитался о ликвидации стихийной свалки, подделав фотографии в программе Photoshop. В настоящее время госслужащий уже лишился занимаемой должности.
Инцидент произошел в Саратовском районе Саратовской области. Местные жители несколько лет пытались добиться от чиновников ликвидации стихийной свалки в водоохранной зоне реки Курдюм около села Клещевка, после чего пожаловались в Общероссийский народный фронт.
Год назад глава саратовского отделения ОНФ направил обращение по вопросу свалки руководству Саратовского района. В ноябре 2018 года сотрудники районной администрации прислали фотоотчет о ликвидации свалки. В реальности оказалось, что мусор из водоохранной зоны чиновники убрали с помощью фоторедактора.
По данному факту Министерство природы Саратовской области провело проверку, по итогам которой чиновник, приславший поддельный отчет, был снят с должности, сообщает РИА Новости.