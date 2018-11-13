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13 ноября 16:06

Жительница Омска судится с владельцем сети «Магнит» из-за гибели своего мужа

Жительница Омска Наталья Потеснова пытается добиться от корпорации АО «Тандер» (владелец торговой сети «Магнит») выплаты компенсации в связи с гибелью своего супруга – сотрудника одного из магазинов

Фото: novokuznetsk.ru

Жительница Омска Наталья Потеснова пытается добиться от корпорации АО «Тандер» (владелец торговой сети «Магнит») выплаты компенсации в связи с гибелью своего супруга – сотрудника одного из магазинов. Работодатель платить отказывается и заявляет, что мужчина получил смертельные травмы в свободное от работы время.  

В январе 2018 года Алексей Потеснов, занимавший должность завхоза в омском филиале АО «Тандер», сорвался с крыши одного из магазинов сети «Магнит». В результате падения 37-летний мужчина скончался.

Следственный комитет по Омской области отказал вдове сотрудника в возбуждении уголовного дела. В случае возбуждения дела по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» должностных лиц АО «Тандер» привлекли бы к уголовной ответственности.

Адвокат Натальи Потесновой Денис Забашта рассказал «МБХ Медиа», что расследованием гибели сотрудника занималась комиссия из 9 человек. Из них пятеро были представителями «Тандера». В итоге комиссия признала смерть завхоза несчастным случаем, который не связан с его работой. Алексей Потеснов якобы полез на крышу в нерабочее время, а значит, сам виноват в своей смерти.

При этом четверо членов комиссии, которые не являются сотрудниками «Тандера», не согласились с таким выводом. В свою очередь председатель комиссии Надежда Наговицина сообщила, что представители АО «Тандер» «подсунули готовый текст акта без обсуждения».

Супруга погибшего рассказала, что компания убирала снег по вечерам, в том числе и в выходные дни. В обязанности Алексея Потеснова входила проверка качество клининговых работ. В одну из суббот мужчина отправился выполнять свои обязанности, но домой уже не вернулся.    

Российское законодательство обязывает выплачивать семье сотрудника, погибшего по вине работодателя, миллион рублей в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Однако Наталья Потеснова страховой выплаты не получила, так как комиссия признала виноватым самого погибшего.

Чтобы получить необходимый для страховой выплаты акт Н-1, женщина обратилась в суд с требованием признать недействительным вывод комиссии оп расследованию причин гибели ее мужа. Также Потеснова намерена взыскать с АО «Тандер» компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

В сентябре 2018 года омский суд обязал АО «Тандер» составить акт Н-1 и компенсировать вдове погибшего сотрудника моральный вред в размере 400 тысяч рублей и расходы на похороны в размере 53 тысяч рублей. Владелец сети супермаркетов «Магнит» подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

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