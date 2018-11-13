Автомобильные штрафы будут автоматически списывать со счетов граждан
Российские власти с 2019 года планируют изменить систему взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения. Штрафы в размере до 3 тысяч рублей будут списываться автоматически
Российские власти с 2019 года планируют изменить систему взыскания штрафов за нарушение правил дорожного движения. Штрафы в размере до 3 тысяч рублей будут автоматически сниматься с банковских счетов автовладельцев.
Согласно новой редакции закона «Об исполнительном производстве», судебным приставам больше не придется заводить исполнительное производство через 70 дней с момента вынесения постановления о штрафе в случае, если водитель его вовремя не оплатил.
Через 70 дней Госавтоинспекция уведомит ФССП о невыплате штрафа, после чего служба должна направить водителю «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению» в виде письма или SMS. Затем в банк, в котором у нарушителя есть счет, направят документ о списании суммы штрафа и еще 1000 рублей в качестве исполнительского сбора, сообщает РБК.
Исполнительное производство также может быть возбуждено в том случае, если долг с нарушителя не удастся взыскать в течение 20 дней с момента отправки уведомления о штрафе.
Автором соответствующих поправок в закон «Об исполнительном производстве» стал депутат и член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров.
Юристы в свою очередь отмечают, что перед введением упрощенной системы взыскания штрафов с автомобилистов властям необходимо создать и упрощенные порядок обжалования штрафов механизм возврата средств в случае ошибочного списания.