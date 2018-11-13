Половина учителей по математике не справилась с заданиями по своему предмету
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что учителям пришлось не только проверить знание своего предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы учащихся
В России половина преподавателей математики и информатики не прошла проверку на знание своего предмета. Таковы итоги исследования компетенции учителей, которое провел Рособрнадзор.
Аттестация проводилась среди 22 тысяч учителей по разным предметам в 67 регионах. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что учителям пришлось не только проверить знание своего предмета, но и умение решать методические задачи, оценивать работы учащихся.
Результаты исследования компетенции учителей оказались неутешительными. Почти половина учителей математики и информатики не справились с заданиями по своему предмету. Среди учителей истории, экономики, русского языка и литературы задания провалила четверть. Наилучший результат показали учителя по обществознанию и праву, сообщает РБК.
В Рособрнадзоре сообщили, что поскольку исследование проводилось в режиме апробации, то его результаты не отразятся на работе педагогов. «Лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности», - отметил Сергей Кравцов.