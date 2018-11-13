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13 ноября 00:16

Российские ветераны потребуют расследовать действия Москвы в Сирии и на Донбассе

Ассоциации российских ветеранов войн планируют обратиться в Международный уголовный суд с просьбой расследовать действий Москвы в Сирии, на Украине и в Африке.

Ассоциации российских ветеранов войн планируют обратиться в Международный уголовный суд с просьбой расследовать действий Москвы в Сирии, на Украине и в Африке. Суть претензий состоит в том, что российские власти отправляют в страны, где идут военные действия, гражданских лиц.

Глава казачьего общества Евгений Шабаев рассказал агентству Reuters, что в уголовный суд готовы обратиться более десяти российских ассоциаций ветеранов.

Ветераны возмущены тем, что гражданские лица принимают участие в военных конфликтах в иностранных государствах, но по возвращению на родину не получают льгот и защиты от государства, как служащие армии.

Отметим, что российские власти неоднократно отрицали участие добровольцев и бойцов частных военных компаний в военных конфликтах на территории Украины и Сирии. Российское законодательство запрещает вербовку гражданских лиц для участия в военных действиях за границей.

При этом журналисты-расследователи регулярно сообщали о гибели российских наемников в Сирии и на Донбассе.

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