В Москве из-за морозов в утренний час пик на маршруты не вышли 170 автобусов
12 ноября, из-за мороза на маршруты не вышли 170 городских автобусов. По состоянию на 8.30 по московскому времени, самый массовый недовыпуск был зафиксирован в 1-м автобусном парке. Там на маршруты не вышли 68 автобусов
В Москве утром в понедельник, 12 ноября, из-за мороза на маршруты не вышли 170 городских автобусов. По состоянию на 8.30 по московскому времени, самый массовый недовыпуск был зафиксирован в 1-м автобусном парке. Там на маршруты не вышли 68 автобусов.
По данным сообщества «Москвичи за троллейбус» в соцсети «ВКонтакте», проблема возникла из-за недостаточного технического обслуживания автобусов. В них замерзла пневмосистема и дверные приводы, а аккумуляторые батареи сети.
Столичные активисты пояснили, что вместо обслуживания пневмосистем и проведения ремонта осушителей, в городских автопарках заливают в пневмосистему антифриз, который на некоторое время обеспечивает работоспособность автобусов, но при увеличении конденсата из воды и масла данная эмульсия портит элементы пневмосистемы.
Напомним, в августе «Общая газета» сообщала, что вице-мэр и глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов распорядился уволить с занимаемых должностей пятерых директоров филиалов (автобусных парков) Мосгортранса из-за массового выпуска пассажирских автобусов с неисправными кондиционерами. 25 августа по этой причине в вечерний час-пик с маршрутов сняли порядка 250 автобусов, в результате чего на остановках возникли огромные очереди. Однако по данным активистов «Москвичи за троллейбус», представленные к увольнению директора филиалов «Южный», «Восточный», «Юго-Западный», «Северо-Восточный» и «Центральный» продолжают работать.