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12 ноября 01:24
Слабунова Эмилия

Депутат

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Это не фильм ужасов и кнопку «выключить» не нажмешь

Вопиющая история случилась в Петрозаводске. В пятницу 2 ноября 160 малышей безмятежно провели день в детском саду №53, а уже в субботу их родители начали получать сообщения, что в первый же после выходных день они должны забрать вещи своих детей и в сад привести их больше не смогут в связи с угрозой обрушения кровли. Семьям пообещали разместить детей в других учреждениях. Можно представить ужас родителей, осознавших, какая трагедия могла случиться. Но это только первый ужас в этой истории.

Второй ужас состоит в том, что упомянутый детский сад был открыт в марте 2018 г. после трехлетней реконструкции (стоит заметить, что столько строили Крымский мост), в которую вложили 76 млн. бюджетных рублей. Уже через месяц после открытия, в апреле, сад вынуждены были закрыть до июля из-за проблем с коммуникациями и эвакуационными выходами. С июля он проработал до ноября, когда появилась угроза обрушения кровли.

Предшествовал этому третий ужас, заключающийся в том, что до реконструкции еще 86,2 млн. бюджетных рублей было потрачено на то, чтобы выкупить это здание у одного из лояльных власти местных олигархов, который с 90-х гг. использовал бывший детский сад под офис своей компании. Здание, конечно, ни по каким параметрам не соответствовало современным требованиям к дошкольным учреждениям. Приобретено оно было без конкурса!

Четвертым ужасом является то, что на имевшиеся в тот момент федеральные средства, предназначенные для развития системы дошкольного образования, можно было вместо старья приобрести новый, современный, упакованный до простынок, ложек и мультимедийных проекторов, готовый к приему детей детский сад на 180-200 мест в новом построенном микрорайоне, отдаленном от центра города. Причем застройщик готов был продать этот детский сад за 85 млн. рублей! То есть в два раза меньше средств можно было потратить на получение большего количества мест с гораздо более высоким качеством условий и в более ранние сроки.

Пятый ужас – это причина несостоявшейся выгодной покупки. Предприниматель, построивший современный детский сад на свои средства, не демонстрировал лояльность власти. Более того, открыто выступал с требованием отставки Главы республики и с критикой правоохранителей. Против него организовали уголовное дело, арест и его самого и детского сада. Министерство образования Карелии тогда срочно отозвало деньги у администрации города, чтобы она ненароком не купила этот новый детский сад на открытом конкурсе. Само оно без конкурса выкупило то самое старое здание у того самого лояльного и преданного бизнесмена.

Есть и шестой ужас. Управление федерального казначейства по РК проводило проверку и признало, что Минобр Карелии допустило нарушение бюджетного законодательства и необоснованно потратило федеральные деньги на покупку детского сада. Министерство с выводами не согласилось, попыталось обжаловать предписание в Арбитражном суде и проиграло. Суд 30 января 2018 г. согласился с выводами казначейства, а это “влечет бесспорное взыскание суммы межбюджетного трансферта и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций)». То есть, допустило нарушение министерство, а наказаны будут жители республики.

А теперь вскрылся седьмой ужас. После разразившегося в эти дни скандала с угрозой обрушения кровли выяснилось, что детский сад все это время работает без лицензии и без разрешения Роспотребнадзора. При этом, Глава республики на открытии в марте говорил обратное: «…главное – сделать для самых маленьких детей всё в идеальном формате, чтобы все санитарно-эпидемиологические требования, требования безопасности были исполнены от и до. Поэтому мы с контрольно-надзорными органами буквально шлифовали каждую проблемку». Учитывая то, сколько внимания в информационной повестке официальными СМИ было уделено открытию социального объекта, сомневаться в том, что надзорные органы знали о начавшейся без разрешений работе детского сада, не приходится. Знали и молчали.

Восьмой ужас состоит в том, что упомянутый построенный, упакованный до простынок, ложек и мультимедийных проекторов, готовый к приему детей детский сад на 180-200 мест в новом микрорайоне, отдаленном от центра города, до сих пор стоит закрытым под ключ, при том, что очередь на получение места в детском саду составляет в Петрозаводске более 8 тыс. чел. Жители района, глядя в окна на прекрасное здание закрытого детского сада, вынуждены возить своих детей из отдаленного района в другие районы города, если, конечно, им посчастливилось получить место. Понятно, что думают о власти эти люди. Предпринимателю обходится содержание детского сада порядка 2 млн. руб. в месяц: погашение взятых под строительство кредитов, коммунальные платежи, охрана. Что думает о власти бизнес, который смотрит на все это, также несложно догадаться.

И в заключение, главный ужас заключается в том, что никто из действующих/бездействующих лиц этой вопиющей истории не понес наказания!

Это не фильм ужасов и кнопку «выключить» не нажмешь. Это наша российская реальность конца второго десятилетия XXI века. 

Есть среди этих ужасов нечто обнадеживающее - их можно прекратить, причем легко, проголосовав на избирательном участке на выборах всех уровней за честных и порядочных людей.

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