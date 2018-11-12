Россияне предложили отбирать жилье у должников по алиментам
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что в ходе интерактивного опроса граждане предложили именно такой способ взыскания долгов с алиментщиков
Российские граждане предложили властям законодательно предусмотреть изъятие жилья у злостных должников по алиментам. В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что в ходе интерактивного опроса граждане предложили именно такой способ взыскания долгов с алиментщиков.
В случае уклонения от уплаты алиментов на детей и возникновении долга в размере 500 тысяч рублей и больше гражданина могут лишить единственного жилья.
Россияне также предложили обязать работодателей проверять кандидатов на ту или иную должность на наличие задолженностей в банке данных исполнительных производств и сообщать об этом в ФССП, сообщает ТАСС.
Согласно данным ФССП, по состоянию на октябрь 2018 года сотрудники ведомства вели 835 тысяч производств по алиментам. Из них по 86 тысячам дел было арестовано имущество должников, а в остальных случаях взыскание обращено на зарплату и другие доходы. Кроме того, каждый второй должник по алиментам ограничен в выезде из России, а каждый шестой - в праве управления автомобилем.