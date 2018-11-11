В Краснодаре врач районной больницы отказалась выписывать рецепт на инсулин пациентке «без записи»
В Краснодаре врач районной больницы отказалась выписывать рецепт на инсулин пациентке с диабетом из-за того, что она пришла на прием без записи. После публикации видеозаписи из больницы врач была уволена
В Краснодаре врач районной больницы отказалась выписывать рецепт на инсулин пациентке с диабетом из-за того, что она пришла на прием без записи. После публикации видеозаписи из больницы врач была уволена с занимаемой должности.
Девушка пришла на прием в районную краснодарскую больницу без записи, что очень не понравилось дежурному врачу. Пациентка просила выписать ей рецепт на инсулин и предупредила медика, что запасов необходимого лекарства у нее уже не осталось.
В ответ врач заявила девушке, что она должна была записаться на прием. Пациентка возразила, что ее не было в городе, однако врач заявила, что ее это не касается и отказалась выписать рецепт. В ходе конфликта медик заявила девушке: «Хоть ты сдохни, не выпишу [рецепт]».
По данным РИА Новости, врач, отказавшаяся выписывать рецепт, после инцидента была уволена с занимаемой должности.
Замглавы Северского района Краснодарского края по соцвопросам Марина Наумейко сообщила, что этот беседу врача и пациентки услышал заведующий больницы, а сейчас «вопрос» с медицинским работником уже решен. Чиновница заверила, что пациентка получила необходимый для нее лекарственный препарат.