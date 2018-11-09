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09 ноября 10:51

Минпросвещения предлагает приблизить школьные задания к реальной жизни

Министерство просвещения предложило модернизировать школьные задания и приблизить их к реальной жизни. Авторы инициативы считают, что это поможет детям более эффективно применять школьные знания на практике

Министерство просвещения предложило модернизировать школьные задания, а именно приблизить их к реальной жизни. Авторы инициативы считают, что это поможет детям более эффективно применять школьные знания на практике.

В министерстве предлагают убрать из учебников рядовые задачи по подсчету яблок и вместо них добавить задачи по определению суммы выплат по кредиту или оплаты коммунальных услуг. На уроках химии, например, детям могли бы объяснять, почему поднимается тесто, а на обществознании можно обсуждать межнациональные конфликты и прививать детям толерантность.

В качестве эксперимента задачки из реальной жизни планируется ввести в отдельных школах уже в 2019 году, сообщают «Известия».

Российская академия образования (РАО) также выступает за современную подачу знаний в школах, поскольку это поможет детям  реальной жизни.

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