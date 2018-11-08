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08 ноября 19:41

Басманный суд продлил арест Александру Шестуну до февраля 2019 года

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, который обвиняется в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка коммерческой фирме

Фото: Общая Газета

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, который обвиняется в превышении должностных полномочий при выделении земельного участка коммерческой фирме. Судья огласила решение в отсутствии обвиняемого, которого вывели из зала суда.

Перед началом судебного заседания группа сторонников экс-главы Серпуховского района начала скандировать «Свободу Шестуну». В итоге судебные приставы вывели из зала несколько человек, среди которых оказалась дочь Шестуна Мария.

Александр Шестун потребовал отвода судьи из-за необъективности процесса, Несколько человек, включая журналистов, были удалены со слушаний якобы за нарушение требований судебных приставов, хотя непосредственно в зале заседаний требования может предъявлять только судья. Согласно законодательству, судебные приставы могут устанавливать правила только в коридоре. Судья жалобу Александра Шестуна не удовлетворила.

Представитель следствия попросил суд продлить срок ареста экс-главе Серпуховского района до 13 февраля, поскольку он может скрыться от следствия. Следователь отметил, что свидетели по делу Сергей Сметанкин и Алексей Попов опасаются, что на свободе Шестун якобы может им каким-то образом навредить. Позицию следствия поддержало гособвинение.

Сам Александр Шестун отметил, что он не стал скрываться от следствия после угроз его «закрыть» со стороны высокопоставленных чиновников и обысков.  Свой арест экс-глава Серпуховского района назвал «заказом», а уголовное дело – «протухшим товаром».

Александр Шестун также указал, что к нему умышлено не пускают его защитников. За два месяца нахождения его в СИЗО «Лефортово» адвокат был у него всего один раз, а их встреча продлилась около 20 минут. По словам обвинемого, его поместили в непроветриваемую камеру с курящими арестантами, отказывают ему в медицинской помощи, а сотрудники изолятора изъяли у него даже УК РФ и УПР РФ. Рассказать обо всех нарушениях Шестун не успел, так как судья лишила его слова и распорядилась его вывести из зала. Корреспондент «Общей Газеты» сообщил, что приставы применяли силу к обвиняемому. Позднее к зданию Басманного суда прибыла карета «скорой помощи».   

Адвокат бывшего чиновника Андрей Гривцов назвал удаление своего подзащитного незаконным. Данное решение суда будет обжаловано.

По итогам заседания судья отклонила ходатайство защиты Александра Шестуна о его освобождении из-под стражи и постановила продлить ему срок ареста до 13 февраля 2019 года.

Басманный суд также оставил в силе арест счетов бывшего чиновника в банке ВТБ. Речь идет о сумме на счетах в размере 100 рублей.

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