ФСИН предложила законодательно запретить мобильную связь в колониях
ФСИН предлагает законодательно запретить распространение мобильной связи на территории всех исправительных колоний. Замглавы ведомства сообщил, что в настоящее время ведется совместная работа по данному вопросу с Минкомсвязи РФ
ФСИН России предлагает законодательно запретить распространение мобильной связи на территории всех исправительных колоний. Замглавы ведомства Валерий Бояринев сообщил, что в настоящее время ведомство ведет совместную работу по данному вопросу с Минкомсвязи РФ.
Замглавы ФСИН рассказал, что за шесть месяцев 2018 года сотрудники колоний изъяли около 10 тысяч телефонов, которые предназначавшихся для осужденных. В отношении сотрудников ведомства, которые обеспечивали заключенных мобильными устройствами, было возбуждено несколько уголовных дел.
Правила разрешают арестантам разговаривать только по стационарному телефону в течение 15 минут в день под контролем администрации.